Výměna mezi New Jersey a Coloradem! Do Avalanche putuje i druhé kolo draftu

Před dlouho očekávaným draftem a otevřením trhu s volnými hráči se znovu můžeme těšit na zajímavé výměny. Jedna z takových byla upečena mezi New Jersey a Coloradem. Ďáblové získali šestadvacetiletého obránce Ryana Gravese, opačným směrem putuje ruský mladík Michail Malcev spolu s druhým kolem letošního draftu. Konkrétně se jedná o celkovou 61. pozici.

Ryan Graves patřil od sezony 2018/2019 mezi stabilní články defenzívy Lavin. V NHL dosud odehrál včetně play-off 174 utkání, ve kterých si připsal 16 branek a 39 asistencí. New Jersey v něm získávají robustního a zároveň poctivého obránce.

„Ryan nám přinese zlepšení fyzické hry. Budeme se moct o něj opřít především v defenzívě a vlastně ve všech obtížných situacích. Je to typ hráče, který přesně zapadá do toho, co chceme v následujících letech hrát,“ neskrýval radost hned po výměně generální ředitel Devils Tom Fitzgerald.

V průběhu sezony 2019/2020 Graves uchvátil hokejovou veřejnost svými čtyřiceti plusovými body ve statistice +/-. V nové sezoně bude působit po boku prověřených P. K. Subbana, Damona Seversona či Willa Butchera. Stabilními členy defenzívy New Jersey budou také čtyřiadvacetiletý Jonas Siegenthaler a o tři roky mladší Ty Smith. Devils staví kvalitní a perspektivní obranu.

Sluší se dodat, že novic v sestavě Ďáblů bude brát až do léta 2023 gáži ve výši 3,2 milionu dolarů. Důvodem výměny může být fakt, že Colorado by Gravese před rozšiřovacím draftem nechránilo, tudíž se rozhodlo za něj dostat zajímavou kompenzaci. Laviny mohou v obranných řadách ochránit Calea Makara, Samuela Girarda a Devona Toewse.

Pro Gravese se nejedná o první výměnu v kariéře. Už v průběhu ročníku 2017/2018 putoval z organizace New Yorku Rangers, která si jej mimochodem vybrala na draftu 2013, do Colorada. Laviny tento trade jednoznačně vyhrály, neboť do Madison Square Garden místo něj zamířil obránce Chris Bigras, jenž si dosud NHL nezahrál.

Michail Malcev tedy bude nově oblékat barvy Colorada. Rodák z Petrohradu naskočil do KHL už v sezoně 2017/2018, kdy ještě neměl za sebou ani dvacáté narozeniny. I po draftu 2016 jej New Jersey v Rusku nechalo, stáhlo si jej totiž na farmu až o tři roky později.

Účastník juniorského světového šampionátu 2018 v NHL debutoval v právě skončené sezoně. Za Devils odehrál 33 utkání s bilancí šesti branek a tří asistencí.

Jistými útočnými spoluhráči Malceva by v příští sezoně mohli být Mikko Rantanen, Nathan MacKinnon, André Burakovsky, Nazem Kadri, Joonas Donskoi, J. T. Compher a Valerij Ničuškin. Se vším ovšem mohou zamíchat už zmíněné volby Seattlu v rozšiřovacím draftu.

