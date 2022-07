Vyměněn uprostřed líbánek! Čerstvý ženáč byl obětován místo Voráčka

Když se Jarma Kekäläinena zeptáte na páteční trejd se Seattlem, nejspíš se ve tváři holohlavého Fina opět objeví náznak smutku. Olivera Bjorkstranda pouštěl, navrch za bídnou protihodnotu, o dům dál tuze nerad. S těžkým srdcem, se slzou na víčku. Neexistovat platový strop, v životě by se dánského střelce nezřekl. "Bylo to nejspíš nejtěžší rozhodnutí, které jsem v roli generálního manažera Columbusu kdy udělal," zopakoval by vám. Náročný verdikt to byl i s ohledem na Bjorkstrandův osobní život.

Několik dní zpátky se Bjorkstrand v Clevelandu, druhém největším městě Ohia, amerického státu, odkud jsou Blue Jackets, oženil.

Poté se se svou novopečenou chotí sbalil a vyrazili na líbánky. Uprostřed nich přišel telefonát, který nejspíš sedmadvacetiletý forvard po čerstvých podpisech Johnnyho Gaudreaua a Patrika Laineho tušil. Ozval se Kekäläinen: Mrzí mě to, ale stěhuješ se do Seattlu. Díky za všechno

Zatímco fanoušci Krakenů jásají, ti Modrokabátníků zažívají smíšené pocity. Sice se mohou těšit na skvostné kousky v podání ligové superstar Gadreaua a další góly z Laineho dílny, jenže – podobně jako příznivci floridských Panterů – přicházejí o oblíbence.

Zatímco Jonathan Huberdeau byl nejlepším nahrávačem a nejproduktivnějším hráčem Cats, Bjorkstrand v Columbusu kraloval mezi střelci. Hrál tam celou svou kariéru, vypracoval se tam z borce draftovaného ve třetí rundě v oporu, jednoho z tahounů ofenzívy.

Mnozí by se spíš smířili s odchodem Gustava Nyquista. Možná by se našli i tací, co by překousli transfer Jakuba Voráčka, jehož lahůdkové pasy by zastal svým tvůrčím uměním Gaudreau. Ale spekulace o jejich přestupech se ukázaly jako liché.

Místo nich se pakuje, či spíš po návratu z líbánek, bude pakovat Bjorkstrand. V podobné situaci se v červenci ocitl i Vítek Vaněček, jen s tím rozdílem, že mu informace o trejdu byla sdělena den před svatbou. "Umíte si představit, že tím pro mě svatební přípravy skončily," glosoval to.

Kekäläinen nejspíš zvažoval obchod zahrnující Nyquista či Voráčka, ale ostatní generální manažeři dobře věděli, v jak složité situaci je. O kolik se dostal nad platový strop a že s tím musí urychleně něco udělat. A tak chtěli perspektivnějšího a mladšího Seveřana.

"Prostor pod platovým stopem rychle mizel u všech klubů v NHL, potenciální zájemci ubývali, nemohl jsem si dovolit vyčkávat. Bjorkstrandova výměna byla ze všech těch špatných a bolestivých řešení, která byla ve hře, tím nejpřijatelnějším," podotkl Kekäläinen.

Pro obětovaného hokejistu měl jen slova uznání, díků a chvály. Neloučí se s ním snadno a podotýká: "Tohle je ta nehezká, ošklivá součást našeho byznysu. Byl to krok, který jsem musel udělat." I cena útěchy byla mrzká, na oplátku získal jen třetí a čtvrtou draftovou volbu.

I takové příběhy, tedy de facto vynucené a krajně nevýhodné trejdy, přináší v éře platových stropů touha po hvězdách a úspěchu.

