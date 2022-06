Vyměnil bych za něj klidně 10 draftů, jásal MacKinnon po Lehkonenově majstrštyku

Druhý rok po sobě Artturi Lehkonen rozsekl prodloužení a svým gólem zařídil postup do finále Stanley Cupu. Loni takhle katapultoval do boje o stříbrný pohár Montreal, letos Colorado. V zámoří ze šuplíku vytáhli přiléhavou přezdívku finského dravce Král Artturi, jeho mjastrštyk unikl málokomu. Rozhodně ne Nathanu MacKinnonovi, jeden z lidrů Lavin by býval za Lehkonena klidně obětoval monhem víc než generální manažer Joe Sakic.

Lehkonen patří mezi partu frajerů, které Sakic získal kolem přestupové uzávěrky a kteří se náramně osvědčili.

Spolu s Joshem Mansonem, Andrewem Coglianem a do určité míry i Nicem Sturmem

Nade všemi jmenovanými ovšem ční, obzvlášť po čtvrtém mači finále Západní konference. Postup režíroval třemi body a web NHL.com to glosoval titulkem "Lehky Party". Ještě trefnější ovšem byl komentář MacKinnona: "Právě teď bych za Artturiho obětoval i deset výběrů v prvním kole draftu."

Sakica vyšel šestadvacetiletý Fin mnohem levněji. Na jedno druhé kolo a dvacetiletého beka Justina Barrona. Canadiens si zároveň ponechali polovinu Lehkonenovy gáže.

Juniorský mistr světa a šampión Švédska díky transferu podruhé zažije atmosféru rozhodujících bitev o Stanley Cup. Loni tam pomohl Habs, když propálil Robina Lehnera, letos Avs, poté co překonal Mikea Smitha.

Smith v kleci edmontonských Olejářů marně zvedal lapačku na znamení, že si Lehkonen pomohl vysokou holí, opakované záběry byly neprůkazné, a rozhodčí tak nemohl dát čtyřicetileté jedničce Oilers za pravdu.

Odstartované oslavy mohly pokračovat, "Lehky" odpálil párty, při které kapitán Gabriel Landeskog nedbal na pověry a klidně si sáhl na Clarence S. Campbell Bowl.

Lehkonen u trofeje pózoval druhý rok za sebou. "Cale (Makar) vypálil, já jsem puk tečoval a ten se ke mně od Smitha příhodně odrazil. Byla to klika, měl jsem před sebou prázdnou bránu," popsal vítězný, postupový zásah.

Na pouhé štěstí ovšem Lehkonenovy výkony svádět nejdou, vždyť v letošním play-off se už zlepšil na 11 bodů, šestkrát skóroval. Překračuje papírové předpoklady, že bude v klíčové fázi sezony užitečný. Je to nade vší pochybnost super kauf, obzvlášť v situaci, kdy na marodce přistál Nazem Kadri.

Právě při zranění opor se odhaluje šíře a kvalita kádru. Sakic udělal maximum pro to, aby měl kouč Jarred Bednar vždycky kam sáhnout a mohl vybalancovat útočné formace.

Nevysoký pracant s klukovským úsměvem do těchto plánů zapadá dokonale. Teď navrch dostane šanci na finálový reparát. A dost možná proti stejnému soupeři.

