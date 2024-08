Výměnu do Tampy Bay jsem si strašně přál, přiznává McDonagh

Pětatřicetiletý obránce Ryan McDonagh se chystá zahájit své druhé působení v týmu Tampy Bay Lightning a říká, že ještě nikdy ve své kariéře v NHL, která vstupuje do své 15. sezóny, nebyl na tréninkový kemp tak soustředěný. Jak vidno, na floridském klubu mu moc záleží.

„Když do vás organizace znovu vloží důvěru, hodně to vypovídá," řekl McDonagh. „Takže se snažíte dělat, co můžete, abyste byli co nejlépe připraveni, a soustředíte se opravdu tvrdě na to, abyste se psychicky připravili na velkou roli."

McDonagh byl získán 21. května výměnou s Nashvillem za několik voleb v draftu. A do neznáma rozhodně nejde. Za Lightning odehrál pět sezon a v letech 2020 a 2021 plnil ústřední roli v týmech, které vyhrály Stanley Cup.

„Je to pro mě a mou rodinu velmi výjimečné místo," řekl McDonagh. „Dvě z mých dětí se tam narodily. To a vítězství, to byly velké chvíle, které jsem tam zažil. Skvělé místo pro výchovu dětí a skvělé místo pro hraní hokeje s organizací, která za vámi stojí."

Lightning v létě doplnili kádr o útočníky Jakea Guentzel), Cama Atkinsona a Zemguse Girgensonse, kteří se tak připojili ke známým tvářím Nikitovi Kučerovovi, Braydenu Pointovi a Anthonymu Cirellimu.

McDonagh však bude muset s Lightning potřetí usilovat o pohár bez dlouholetého spoluhráče Stevena Stamkose. Bývalý kapitán Tampy Bay podepsal s Nashvillem čtyřletou smlouvu. Stamkos odehrál za Tampu Bay 16 sezon a je jejím lídrem ve všech podstatných statistikách.

„To je byznys," pokrčil rameny americký bek. „Někdy se věci nevyvíjejí podle vašich představ. Konkrétně za něj mluvit nemůžu, ale jsem si jistý, že chtěl zůstat. Ale vím, že je nadšený i z Nashvillu. Je to pro něj skvělá příležitost a je tam také skvělý tým. Ale pro nás platí, že musíme jít dál a věřit naší kabině a důvěřovat trenérskému štábu, že sestaví dobrý herní plán, který zaplní mezeru po 'Stammerovi'.“

A bude to na tréninkovém kempu, kde začne pro McDonagha a Lightning snaha o získání poháru.

„Máme spoustu palebné síly v celé naší sestavě," radoval se McDonagh. „Tak nějak už máme vytvořenou identitu. Je to ale kabina, o které víme, že na ní můžeme stavět a psát s ní vlastní příběh. Nestane se to ze dne na den, ale když u toho vydržíte, mohou se dít stát věci. Nemůžu se dočkat, až začnu."

