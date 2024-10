Vypadá jako Brodeur a také bere rekordy. Kdo? Had, maskovaný Ďábel

Od časů, co se na pár měsíců potkali v St. Louis jsou kamarády, skvěle si rozumí. Martin Brodeur naučil Jaka Allena, jak přistupovat k tréninku i k přípravě na zápas. Od jara se opět setkávají v jedné organizaci, jeden jako funkcionář, druhý stále čape. A jak! Brodeur, specialista na rekordy, jistě s radostí sleduje Allenovy historické počiny. Gólmanská dvojka New Jersey zdeptala střelce Utah Hockey Clubu.

Říkají mu, tak jako to u nositelů stejného křestního jména bývá, Jake the Snake. A chytá za New Jersey Devils.

Jednomu až naskočí povědomý biblický motiv. Ďábel maskovaný za hada, číhající na Evu se zakázaným ovocem. Allen zase číhá na soupeře. Láká je do pastí, puky lape tu do lapačky, jindy kotouče ukryje mezi betony nebo pod vyrážečkou.

V aktuální sezoně to někdejšímu brankáři Bluesmanů či montrealských Canadiens, v jehož příchodu měl prsty samozřejmě i velikán známý i pod zkratkou MB30, jde báječně (kryl 37 z 38 ran), naposledy si počínal přímo dokonale.

Do sítě nepustil jedinou střelu, udržel čisté konto a postaral se několik rekordů:

- jako první vychytal výhru nad Utahem

- jako první vynuloval hokejisty ze Salt Lake City

- jako první zapsal vítězství nad 33 kluby NHL

Ano, na tyhle primáty je Brodeur krátký, stěhování arizonských Kojotů nezažil, stejně jako tak širokou ligu. Mimochodem, 32 klubů stihl jako první porazit Marc-André Fleury.

Allen z toho nedělal žádnou velkou vědu. Ani ze svého 25. Shutoutu kariéry, svého premiérového za New Jersey.

„Je to jen bonus, důležité je vítězství,” povídal čtyřiatřicetiletý Kanaďan. „A upřímně, kluci mi to udělali dost jednoduché.”

Brodeura nepřipomíná pouze rekordy, ale také maskou. V černé variantě design silně evokuje nejen jednu z nejkultovnějších přileb v hokejových dějinách, v bilem pak masku, co nosíval v New Jersey Craig Billington.

Allen, náhradník Jacoba Markströma, se nejspíš postaví do klece znovu už v noci na pátek.

