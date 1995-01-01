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NHL

Vyplatí Ostrované Paláta, jednogólového střelce? Otevřelo se jim bonusové okno

28. července 16:00

Tomáš Zatloukal

Jak New York k druhé šanci vyplatit tápajícího mazáka přišel. I tak by mohl znít název téhle story. Ondřej Palát má za sebou přestup, který měl být vysvobozením z neladícího angažmá. U Ďáblů z New Jersey to až na pár záblesků jednoduše nebylo ono. Jenže kousek dál, na nové adrese, se mu vedlo snad ještě hůře. Symptomatická je bilance jediné trefy během 29 odehraných mačů.

Když se Alex Jefferies, farmář bez jediného vystoupení v NHL, přihlásil k arbitráži, získali Islanders bonusové okno pro vyplácení z kontraktů.

Ano, málokdy je tento dodatečný prostor, který se pro GM Mathieua Darcheho na 48 hodin otevřel zkraje týdne (zase se uzavře během středy), využit, nicméně kdekdo tu jednoho kandidáta vidí.

Právě Paláta, který splňuje kritéria – bere přes čtyři miliony dolarů a zároveň byl součástí soupisky už před koncem březnové uzávěrky přestupů.

Nejde jen o to, že je „legálním“ adeptem, ale také legitimním.

Vždyť ani v Elmontu mu to vůbec nesedlo. Přes slibný úvod. Pryč je ona aureola, která pracanta z Frýdku-Místku obklopovala, když hrál za tampské Bolts. Z platového stopu ubírá šest milionů dolarů... Ostrované za to dostali od mistra světa (2024, Praha) výměnou jen pět bodů...

Nepomohl jim do play-off, skončil na mínus šesti. Mnohdy byl neviditelný. Zkrátka tohle nebyl trejd, který by Darchemu vyšel. Ozývá se nejeden hlas, že by udělal dobře, kdyby dvojnásobného šampiona při této příležitosti vyplatit.

Ušetřil by pro příští sezonu 3,3 milionu dolarů.

Zato pro ročník 27/28 by si polovinu této sumy z limitu na platy ubral.

Klidně by si pak mohl plácnout s některým z produktivnějších křídel, třeba Vladdym Tarasenkem. Jenže Darche podle zjištění The Hockey News tyto rady nejspíš nevyslyší. Nechce čelit oné penalizaci ve výši 1,65 milionu dolarů.

Počítá s tím, že se mu bude každý dolar hodit.

A tak dá podle všeho Palátovi ještě jednu šanci ukázat, že za výměnu stál (a že se v něm tedy Darche nezmýlil, že neudělal chybu v úsudku, byť jistou omluvou může být, že „Paliče“ bral do obranářského systému tehdejšího kouče Patricka Roye). A že má i v pětatřiceti stále v NHL své místo.

Jistě, jeho hokej není postaven ryze na produktivitě, má roky budovanou pověst defenzivní specialisty. Báječného týmového hráče. Inspirativního dříč. A machra na play-off.

Za šest „mega“ ale dvojciferné počty gólů i nahrávek ovšem čekáte... Paláta čeká sezona ve znamení buď a nebo. Hraje o budoucnost. Nedivte se, pokud se příští jaro bude opět stěhovat...

Může se stát typickým žoldákem, obzvlášť se svými čísly ve vyřazovacích bojích.

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