Výprodej Sharks nabírá na obrátkách. Karlsson možná do Pittsburghu, odejde i Labanc

Perné léto čeká vedení San Jose Sharks. Je jasné, že z kola ven půjde obránce Erik Karlsson. Nebude ale jediný. Několik týmů prý stojí o útočníka Kevina Labanca, konkrétně se jeví zájem Vancouveru. Jak tohle dopadne?

Pittsburgh je jedním z týmů, o nichž se hovoří ve spojitosti s Erikem Karlssonem. Novinář Elliotte Friedman ve svém komentáři pro NHL Network naznačil, že Penguins a Carolina jsou posledními uchazeči o Karlssonovy služby. Hurricanes mají větší prostor pod platovým stropem než Penguins, ale jestli je o Kylu Dubasovi něco známo, tak to, že když chce, vždy najde řešení.

Poslední zprávy nyní naznačují, že Seattle situaci oťukával, ale ze závodu o Švédovy služby odstoupil. A Dubas otevřeně přiznal, že tým má zájem o hráče Karlssonova kalibru: „Když se objeví na trhu takový hráč, myslím, že je mou povinností oslovit ho a zjistit, jak to vypadá. Zvlášť, když máme v Pittsburghu takové jádro hráčů.“

Jak to vyřešit? Penguins by pravděpodobně museli vyměnit obránce Jeffa Petryho a/nebo by museli využít nového okna pro vyplacení ze smlouvy, které se otevřelo, když Drew O'Connor ve středu požádal o arbitráž.

„Tím, že Drew O'Connor ve podal žádost o arbitráž, se Penguins otevřela nová možnost vykoupit hráče, který je momentálně na jejich soupisce. Pokud se tak rozhodne, může prezident hokejových operací Kyle Dubas uvolnit místo pod stropem tím, že v podstatě zaplatí hráči za odchod,“ píše Rob Rossi z The Athletic.

Je jasné, že půjde o extrémně složitý obchod, na kterém se bude muset podílet i třetí tým. Tahle sága se asi potáhne přes celé léto.

Co by mohlo být rychlejší, to je odchod Kevina Labanca. Podle Franka Seravalliho totiž nedávno jednali zástupci San Jose a Vancouveru.

„Podle mých informací se jednalo o výměnu Tylera Myerse za Kevina Labance,“ řekl Seravalli.

Labanc má podepsáno ještě na jeden rok s platem 4,725 milionu dolarů, zatímco Myers má smlouvu na rok a 6 milionů dolarů. Pro Vancouver by to to znamenalo úsporu 1,275 milionu.

„Žraloci by na oplátku získali hráče, který by podle nich mohl být v době uzávěrky přestupů opravdu výhodným obchodním artiklem,“ naznačil Seravalli.

