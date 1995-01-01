Vyřeší Oilers otázku brankoviště? Zájem mají údajně o Jarryho z Pittsburghu

27. listopadu 21:57Jakub Ťoupek
Situace v brankovišti Edmontonu je přinejmenším zajímavá. V kontextu celé ligy je jedna z těch nejhorších, ne-li nejhorší, což je na dvojnásobného finalistu z posledních dvou let hrůzostrašná vizitka. Dlouho vedení organizace své dvojici věřilo, nyní se ale schyluje k prvním změnám. Zájem má Edmonton údajně o dvojnásobného účastníka All-Stars Game Tristana Jarryho.
S trochou nadsázky by se do branky Edmontonu mohl postavit hadrový panák a dopadlo by to lépe. Stuart Skinner má během 18 utkání příšernou úspěšnost 87 %, jeho dvojka Calvin Pickard je na tom ještě hůř. Necelých 85 % za 9 utkání, do kterých nastoupil, je prostě málo.
Oilers proto byli v posledních týdnech vzhledem k pozici v jejich brankovišti předmětem mnoha spekulací. Každý den se objevují nové zprávy o tom, že mají zájem o někoho nového. Nedávno byli spojováni s Jordanem Binningtonem ze St. Louis, v posledních dnes ale sílí zprávy o zájmu o Tristana Jarryho z Pittsburghu.
Třicetiletý Jarry odehrál v této sezóně osm zápasů, z nichž šest vyhrál s úspěšností zásahů přes 91 %. Zkušený brankář má za sebou 301 odehraných zápasů, z nichž 158 ovládnul, zaznamenal 22 vychytaných nul a dosáhl průměru 2,74 branek na utkání s úspěšností zásahů 90,9 %. Dvakrát byl také součástí All-Star Game.
Brankář Penguins má kořeny v Edmontonu, kde odehrál většinu své juniorské kariéry. Konkrétně v týmu Edmonton Oil Kings ve WHL. Třicetiletý rodák ze Surrey v Britské Kolumbii byl součástí silného týmu, který v roce 2014 vyhrál Memorial Cup, celou svou desetiletou kariéru v NHL strávil v týmu z Pensylvánie, který ho draftoval ve druhém kole draftu 2013.
Zatímco loňský ročník mu vůbec nevyšel podle jeho představ, letos se dokázal vzpamatovat a zaznamenal v překvapivě silném týmu Tučnáků 6 výher s úspěšností okolo 91,5 %. Po zranění se v noci vrátil do branky a hned pochytal 29 pokusů Buffalo a zapsal další výhru.
Jenže zřejmě v této sezóně přišel o své místo v brance ve prospěch nováčka Arturse Šilovse, kterého Penguins získali v létě z Vancouveru. Pomalu se do hlavního týmu prosazuje také Sergej Murašov, který ve 4 utkáních v nejlepší hokejové lize světa předvedl velmi solidní výkony. Kanadskému brankáři zbývají dva roky smlouvy, díky které dostává 5,375 milionu dolarů ročně, a má seznam 12 týmů, do kterých nechce být vyměněn.
Není však jasné, zda by Pittsburgh měl vůbec zájem o Stuarta Skinnera, jenž si před sezónou věřil na olympijskou nominaci a dobrou sezónu po dalším vyhoření v play-off. Na konci sezóny se však stane neomezeným volným hráčem, což by mohlo dát Pens jistou naději, že se jej mohou „zbavit“ již za půl roku.
Situaci v brankovišti Oilers bude jednoznačně zajímavé sledovat. Je však více než pravděpodobné, že se dočká nějaké změny. Zda to bude Binnington nebo Jarry ukáže čas.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.