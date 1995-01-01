NHL.cz na Facebooku

Vyšetřovaný McKenna se nestresuje. Právě trhnul rekord osmibodovým večerem!

21. února 22:30

Jiří Lacina

Nedávno se popral před hospodou. Podle dostupných informací v tom byl nevinně a jen se rozhodl zchladit jednoho provokatéra. Bohužel coby celebrita okamžitě zaplnil stránky všech možných sportovních médií. Propuštěný na kauci se zjevně nestresuje.

V posledním zápase za Penn State zaznamenal 8 bodů!

V zápase proti Ohio State se kanadský supertalent podílel na výhře 11:4 jednou brankou a sedmi nahrávkami! Čímž jen tak mimochodem přepsal školní rekord, který zněl na pět bodů.

Rekordní večer Gavina McKenny si prohlédněte tady:

„Jeho pracovní morálka je excelentní. Je strašně rychlý. Hru vidí jinak. Dobře je to vidět na tréninku. Čas i prostor využívá zcela unikátně. Ojedinělým způsobem diktuje tempo hry,“ popsal svého svěřence trenér Guy Gadowsky.

McKenna až dosud úplně neoslňoval a postupně začínaly být dokonce zpochybňovány jeho ambice stát se příští jedničkou draftu. Aktuálně má po svém přechodu do NCAA na kontě 12 gólů a 29 nahrávek ve 27 zápasech.

Tímto zápisem se vyšvihl na třetí místo v ligové produktivitě.

„McKenna byl letos nahoře i dole, ale jeho páteční výkon je spektakulární. Fenomenální nováček, který přišel s velkým humbukem, celou sezónu slušně přispíval. Nicméně byl také kritizován za určité pasáže hry, což ho posunulo dolů v některých draftových pořadích. Tohle umlčí hodně pochybovačů,“ píše College Hockey News.

V předešlé sezóně zapsal za Hat Tigers ve WHL 129 bodů (41+ 88) v pouhých 56 zápasech a ve své poslední sezóně dovedl svůj tým k titulu v lize WHL. V sezóně mu bylo pouhých 16-17 let! Osmnáctiny oslavil teď v prosinci.

McKenna také reprezentoval Kanadu na posledních dvou juniorských světových šampionátech, kdy na tom nedávném na přelomu tohoto roku vstřelil v sedmi zápasech čtyři góly a přidal deset asistencí.

 

