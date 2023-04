Vytáhlý Čech má na farmě fazónu! V posledním utkání vstřelil hattrick

Adam Klapka se po loňské velmi úspěšné sezoně v Liberci upsal Calgary. Do hlavního týmu Flames se sice ještě nedokázal probojovat, na farmě si ale dělá velmi dobré jméno.

Vytáhlý útočník zazářil v posledním zápase svého farmářského celku, když hattrickem přispěl k výhře Calgary Wranglers nad Hendersonem Silver Knights poměrem 5:1. Svůj střelecký účet otevřel Klapka až ve druhé třetině. Ve 25. minutě byli domácí ve dvojnásobné početní výhodě a český útočník se nejlépe zorientoval před brankou a došel si pro dorážku. O necelých deset minut později se prosadil znovu. Při samostatném úniku se natlačil před branku a bekhendem překonal gólmana Rytířů. První hattrick v zámoří završil trefou do prázdné branky, upravil tak na konečných 5:1.

???? Klapka with the sweet hands! pic.twitter.com/WyOUKjUs0v — Calgary Wranglers (@AHLWranglers) March 31, 2023

Adam Klapka se do zámoří přesunul po loňském povedeném ročníku v českých soutěžích. Zkraje sezony se častěji objevoval na ledě v dresu prvoligových Benátek nad Jizerou, v průběhu ročníku nakoukl do základní sestavy Bílých Tygrů, kde si vybojoval stabilní místo. Za Liberec nastoupil do 44 zápasů základní části, ve kterých měl bilanci 6+12, dalších deset utkání přidal v play off, kde posbíral čtyři body.

Letošní ročník začal za mořem. Jako nedraftovaný hráč podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s Calgary. V průběhu ročníku se velmi rychle adaptoval na užší a rychlejší kluziště, což je vidět i na jeho zlepšujících se výkonech. V úvodních jednačtyřiceti duelech zapsal pět branek a sedm nahrávek. Jiné to bylo v průběhu měsíce března, ve kterém odehrál 13 zápasů, v nich rozsvítil sedmkrát červené světlo za brankou a přidal čtyři nahrávky. I když je to vytáhlý dvoumetrový hráč, v zámoří obdivují jeho bruslení i práci s kotoučem.

Za hlavní tým okusil pouze přípravné duely před startem sezony, na první ostrý zápas v NHL stále čeká.

