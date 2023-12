Vyznání jako od Sinatry! I love you, baby, slyšel Marchand od fanoušků. Dostal i santovskou čepici

Jen pět minut a padesát vteřin stačilo bostonskému kapitánovi Bradu Marchandovi k čistému hattricku. Ikonický svéráz zažil třígólový večer pošesté v kariéře, což jej v historických tabulkách Bostonu zařadilo na dělenou třetí pozici za Davida Pastrňáka a Patrice Bergerona. Fanoušci tleskali, křičeli, aplaudovali. Dokonce mu i vyznali lásku!

„I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby,“ znělo z ochozů bostonské TD Garden po Marchandově třetí trefě. Slavnou melodii Frankie Valliho, kterou později proslavil mimo jiné také Frank Sinatra, si pod vousem možná pobrukoval i sám kanonýr, který ostatně na nedávné svatbě spoluhráče Charlieho McAvoye ukázal, že by se ani na tanečním parketu neztratil. S Patricem Bergeronem mu to šlo skoro stejně dobře jako na ledě.

63 + 37 = ????



Brad Marchand and Patrice Bergeron share a moment at Charlie McAvoy’s wedding ❤️



Když Marchand uzavřel svůj „natural“ hattrick, ledovou plochu zasypala hromada čepic. Mezi nimi se objevila i jedna vánoční, santovská. Tu Marchandovi přivezl jeden z ledařů.

Boston nakonec zdolal Columbus v poměru 3:1. Necelých 42 minut to však vypadalo, že je branka Modrokabátníků, kterou bedlivě střežil Spencer Martin, snad i zakletá. Medvědi pálili jednu šanci za druhou, své o tom ví také Jakub Lauko s Pavlem Zachou.

A tak na konci druhé třetiny přišel trest, když se kotouč odrazil na hůl Boone Jennera, který jej bezpečně zametl do brány. Mnozí bostonští fanoušci si ihned vybavili nedávné selhání právě s Columbusem, na ledě Blue Jackets totiž Medvědi padli 2:5.

„Bylo pro nás skvělé, že jsme se hned na začátku třetí třetiny dostali zpátky na nohy. Myslím, že morálku máme výbornou, nechali jsme tam potom všechno,“ pochvaloval si hlavní hrdina Brad Marchand.

„Za posledních pár let jsme už ukázali, že nepřestáváme a hrajeme až do konce. Prostě jsme znovu věřili, že to můžeme otočit. Je skvělé, že se to stalo,“ doplnil muž, jenž před sezonou převzal kapitánské „céčko“, které dříve dlouho nosil Zdeno Chára, v posledních třech letech pak Patrice Bergeron.

Marchand při utkání s Columbusem potvrdil roli druhého nejproduktivnějšího hráče Bruins. Jeho celková letošní bilance? 24 odehraných zápasů, 23 kanadských bodů, 11 branek a 12 asistencí.

„Je to skutečný leader,“ prohlásil brankář Jeremy Swayman, jenž v noci na pondělí zapsal čtyřiadvacet úspěšných zákroků. „Hraje s takovou vášní a energií, že to snad ani není možné,“ poklonil se na Marchandovu adresu Charlie McAvoy, který přispěl dvěma gólovými přihrávkami.

Medvědi tak momentálně svádí souboj na dálku s Vegas a Rangers o první místo v celé soutěži. Skoro ve třetině základní části jsou na sedmatřiceti bodech. Kdo by to po letních odchodech dvou elitních centrů čekal, že?

