Vzájemné gratulace. Matthews a Ovečkin se střetli v superbitvě

Očekávaný souboj dvou skvělých střelců nezklamal. Legenda proti svému následovníkovi, Alex Ovečkin proti Austonu Matthewsovi. Góly padaly, hvězdy byly vidět. Fanoušci si prostě smlsli.

Matthews vstřelil dva góly, čímž zvýšil počet svých branek v této sezoně na 57, a třemi asistencemi vyrovnal své bodové maximum v NHL v jednom utkání.

Šestadvacetiletý centr se podruhé za poslední tři sezóny přiblížil na rozdíl tří branek k dosažení šedesáti a třináct mu chybí k tomu, aby se stal prvním hráčem, který dosáhl sedmdesáti branek od doby, kdy Teemu Selänne a Alexander Mogilny v sezoně 1992/93 zaznamenali po 76 gólech.

Dvěma góly se blýskl také Ovečkin, který tak zvýšil svůj celkový počet branek v kariéře na 845, čímž se přiblížil na 50 gólů k překonání rekordu Wayna Gretzkyho (894).

Osmatřicetileté levé křídlo hraje vůbec ve skvělé formě, kdy vstřelilo v posledních třech zápasech pět gólů a v posledních 22 utkáních jich dalo 15, čímž zvýšilo svůj celkový počet branek v ročníku na 23.

Někteří si říkali, zda Ovečkin nezpomaluje a nebude se muset spokojit s druhým místem v počtu gólů za Gretzkym poté, co v prvních 43 zápasech této sezóny vstřelil pouze osm branek, ale ukazuje, že ve Rus má ještě hodně sil.

"Je to nejlepší střelec všech dob," smekl Matthews. "Je vždycky zábavné proti němu hrát a stále sledovat, jak se mu daří a jakou má vášeň, když dává góly. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby proti nám neskóroval, ale když jste tak dobří jako on, určitě se dostanete do šancí a on je většinou využije."

Ovečkin by byl podobně raději, kdyby Matthews ve středu neskóroval, zejména když Capitals ztrácejí na Detroit jeden bod na postupové místo do play-off.

Zpět ale ke gólům. Ovečkin prohlásil, že Matthewsovi v jeho honbě za 70 brankami fandí. Je na nejlepší cestě zakončit sezónu s 68 góly, což by bylo nejvíce v NHL od doby, kdy jich Ovečkin v sezoně 2007/08 nastřílel 65. "Je to skvělé," řekl Ovečkin. "Mám z něj radost. Doufám, že se mu to povede."

A povede? Čas se krátí a pořád hodně gólů zbývá. Matthews před zápasem upadl z tempa, které stanovil, když dal 52 gólů v prvních 55 zápasech. Forma se zhoršila na lidštější tři góly v 11 zápasech, ale jak poznamenal Ovečkin: "On pak v jednom zápase dokáže dát čtyři góly."

