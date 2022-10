Vzhůru mezi boháče! Robertson si plácl s Dallasem na čtyři roky, obdržel lukrativní smlouvu

Teprve třiadvacetiletý Jason Robertson se dočkal po životní sezoně velmi lukrativní smlouvy. S Dallasem uzavřel kontrakt na čtyři roky s celkovým výdělkem 31 milionů dolarů. Generální manažer Jim Nill navíc myslel i na budoucnost. Robertson totiž bude po vypršení smlouvy nadále chráněným volným hráčem a Dallas bude mít přednostní právo s ním vyjednávat.

Mladý křídelník prožil úchvatnou sezonu 2021/22, během které v 74 zápasech zaznamenal 41 branek a 38 asistencí. Potvrdil tím, že patří k ofenzivním esům Stars a navázal na povedenou nováčkovskou sezonu 2020/21, kdy se mu povedlo v 51 utkáních dosáhnout na 17 gólů a 28 nahrávek.

Kromě toho byl ale především v Dallasu dominantním hráčem. Byl nejlepším střelcem týmu, a to i v přesilovkách, v nichž se trefil hned třináctkrát. Byl rovněž nejaktivnějším střelcem s 220 pokusy a ovládl i úspěšnost střelby svého týmu s 18,6%. V uplynulé sezoně byl z celého Dallasu produktivnější jen Joe Pavelski s 81 kanadskými body.

Není tak divu, že Robertson chtěl po vedení Dallasu odpovídající ohodnocení. Jednání se nakonec protáhla až do středečního večera, kdy si konečně s generálním manažerem Jimem Nillem plácli. Výsledkem byla čtyřletá smlouva s průměrným ročním výdělkem ve výši 7,75 milionu dolarů, přičemž v sezoně 2025/26 přistane na jeho kontě 9,3 milionu dolarů. Dá se tak očekávat, že příští smlouva, kterou uzavře ve 27 letech, půjde výrazně přes 10 milionů ročně, pokud si udrží svou ofenzivní sílu.

Robertson se zároveň stal čtvrtým nejlépe placeným hokejistou Dallasu, lepší podmínky mají jen Tyler Seguin, Jamie Benn a Miro Heiskanen. Po podepsání smlouvy s třiadvacetiletým mladíkem mají Stars již definitivně hotovou soupisku, pod platovým stropem jim zůstalo pouhých 85 tisíc dolarů.

„Jason je nedílnou součástí současnosti i budoucnosti našeho týmu. Jsme nadšeni, že ho máme podepsaného na další čtyři roky,“ uvedl v prohlášení Jim Nill. „Od té doby, co byl draftován naší organizací, neúnavně pracoval na tom, aby se stal každým dnem lepším hráčem. Jeho schopnost dávat góly a sledovat vývoj hry na ledě jsou jen některé z obrovských předností, které má. Je jedním z nejlepších mladých hráčů v NHL a těšíme se na jeho další posun.“

Stříbrný medailista z mistrovství světa do 20 let v roce 2019 a člen bronzového týmu USA ze světového šampionátu v roce 2021 byl do NHL draftován v roce 2017 na 39. místě. V zámořské soutěži naskočil doposud do 128 zápasů, v nichž zaznamenal 125 bodů (58+67). V hlasování o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka v roce 2021 obsadil druhé místo za Kirillem Kaprizovem.

