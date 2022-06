Vzrušovala se Ottawa zbytečně? Giroux chce zůstat na Floridě

Hm, tak zase nic. Claude Giroux se nedočkal Stanley Cupu ani s Floridou. Teda zatím. Zatímco před pár týdny to vypadalo, že si dlouholetá ikona Flyers prodlouží kariéru v domovské Ottawě, nyní není vůbec nereálné, že na Floridě zůstane. Není to žádná jistota, avšak dle svých slov by zůstal moc rád.

„Rozhodně by mě to zajímalo,“ svěřil se Giroux novináři LeBrunovi. „Ode dne, co jsem sem přišel, to bylo skvělé. Organizace odvedla skvělou práci, a to i s mou rodinou.“

Giroux navíc možná přehodnotil priority. Na návrat domů má ještě čas, na zisk Stanley Cupu už tolik ne. I proto chce na slavném poloostrově ještě zůstat.

„Přišel jsem na Floridu vyhrát Stanley Cup. To se nám sice nepovedlo, nicméně věřím, že jsme získali plno zkušeností,“ dodal.

Vypadá to tedy, že plán má Giroux v hlavě jasný. Ještě nějakou dobu zůstat na Floridě, pokusit se získat vysněný Pohár a následně zamířit do Ottawy.

Je tu však jedno ale. A pořádně velké. Jedná se o situaci se smlouvami. Vedení Floridy čeká pořádná spousta práce, jelikož hned třetině hráčů končí stávající kontrakty. Když k tomu připočteme šest a půl milionů dolarů minus kvůli vyplacením ze smluv, vyjde nám, že setrvání Girouxe nebude nic snadného.

Hned několik týmů ale v posledních letech ukázalo, že s platovým stropem jdou dělat zázraky. Navíc Bill Zito je typem generálního manažera, který se nebojí udělat výměny a řezy v týmu tak, aby byl kádr dle jeho představ.

Pokud se mu to nepodaří, zažije Giroux v krátkém sledu své další hokejové poprvé. Po první výměně by mohl být poprvé velkou štikou v rybníce volných hráčů. Zamířil by v tomto případě do Ottawy, nebo by kývnul na nabídku od aspiranta na titul?

