Walman se našel! Po přestupu prožívá nej období kariéry

Jake Walman oslavil v únoru 29. narozeniny a už má za sebou kariéru plnou vzestupů a pádů. Výměny, zranění, výkyvy v ice timu, drobný disciplinární prohřešek. K tomu neúnavná sebekritika, která ho často brzdila víc než soupeři. Všechno ho to ale nakonec dovedlo do současné pozice – sebevědomého a produktivního obránce Edmontonu Oilers, kteří znovu míří za Stanley Cupem.

Walman byl do Edmontonu vyměněn 6. března v rámci výprodeje San Jose, které jej poslalo k favoritovi na titul výměnou za podmíněný výběr v prvním kole draftu 2026 a útočníka Carla Berglunda. Přestože jej generální manažer Sharks Mike Grier původně neplánoval trejdovat, nakonec uznal, že jde o tah, který San Jose pomůže do budoucna.

„Jsem opravdu hrdý na to, kde jsem teď,“ řekl Walman při návratu do SAP Center, kde se Edmonton chystal na zápas proti Sharks. „Všechny ty těžkosti v začátcích kariéry mě připravily na moment, jako je tento, a myslím, že teprve začínám.“

V San Jose se Walman okamžitě zabydlel jako klíčový obránce. Nastupoval ve všech situacích, v průměru odehrál 23 minut na zápas a v 50 duelech zaznamenal 32 bodů. Měl pevné místo v první obranné dvojici a měl smlouvu ještě na další rok. Do jeho působení u Sharks se promítl jediný problém – 5. listopadu si nedošel na ošetření zranění během dne volna, což porušilo týmová pravidla. Nic, co by ho s klubem trvale rozkmotřilo.

„Byl pro nás opravdu důležitý,“ řekl kouč Sharks Ryan Warsofsky. „Na ledě i mimo něj udělal velký pokrok. Byl to náš nejlepší ofenzivní bek, který hrál proti top lajnám soupeřů a odvedl spoustu práce.“

Walman sám přiznává, že je na sebe přísný. „Je mi 29, ale stále se učím od starších kluků. Na začátku sezony, když se nám nedařilo, jsem byl frustrovaný a pořád jsem se jen kritizoval. Ale učím se, jak s tím pracovat a být profesionál.“

Pro Edmonton byl Walman ideálním doplňkem obrany. Za 12 zápasů v dresu Oilers nasbíral šest bodů a jeho průměrný ice time překračuje 21 minut.

„Dělá přesně to, co jsme od něj chtěli,“ pochvaluje si kouč Oilers Kris Knoblauch. „Ať už je to přesilovka, oslabení nebo hra pět na pět, je to skvělý obránce s výbornou rozehrávkou. Hledali jsme někoho, kdo by pomohl doplnit naši ofenzivu z obrany, a Walman do toho přesně zapadá.“

Zatímco Sharks se stále topí v přestavbě, Oilers vypadají jako tým připravený na další útok na pohár. Walman ale má s play off zatím minimální zkušenosti – v roce 2021 si zahrál jediný zápas v dresu St. Louis. Tentokrát ale ví, že ho čeká něco úplně jiného. „Fanoušci Edmontonu jsou neskuteční. Když jsme venku, někdy to vypadá, jako bychom hráli doma,“ popisuje atmosféru. „Když jdete po Edmontonu, i ve volné dny potkáváte lidi v dresech Oilers. Jsou vášniví a podporují nás. Jsem hrdý, že mohu být součástí tohohle týmu.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+