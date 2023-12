Washington dokázal vynulovat Rangers! Flyers uspěli na ledě Colorada

Stalo se toho znovu hodně. Výborným výkonem se v noci prezentovali hokejisté Capitals, kteří dokázali v domácím prostředí porazit Rangers 4:0. Skvěle zahráli i Flyers, kteří uspěli na horkém ledě Colorada.

BOSTON BRUINS - ARIZONA COYOTES

5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Pastrňák hvězdou utkání





David Pastrňák odehrál skvělé utkání a zasloužil se o to, že Boston dokráčel k vítězství. Český útočník dal dva góly a připsal si i jednu asistenci.

Branky a nahrávky

16. Pastrňák, 17. Coyle (Frederic), 23. Shattenkirk (Pastrňák, Marchand), 30. Heinen (Poitras, Frederic), 55. Pastrňák (Geekie, DeBrusk) – 23. Keller (Zucker, Välimäki), 24. Carcone, 44. Crouse (Maccelli, Bjugstad).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 34 | Přesilová hra: 1/3 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 59:47

Connor Ingram (ARI) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 57:41



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 0+0. 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 6:42

David Pastrňák (BOS) – 2+1, +1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:02

Miloš Kelemen (ARI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 6:10



Tři hvězdy utkání

1. David Pastrňák (BOS) - 2+1

2. Danton Heinen (BOS) - 1+0

3. Charlie Coyle (BOS) - 1+0

CALGARY FLAMES - NEW JERSEY DEVILS

2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Devils přetlačili Calgary





New Jersey si připsalo dva důležité body z velice těžkého zápasu. Calgary bojovalo až do samotného závěru, nakonec to ale Devils zvládli a vyhráli 4:2.

Branky a nahrávky

20. Šarangovič (Coleman, Solovjov), 55. Kadri (R. Andersson, Hanifin) – 24. Hischier (Bratt, L. Hughes), 33. Bratt, 49. Holtz, 60. Hischier (Marino).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 30 | Přesilová hra: 0/0 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 0



Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Wolf (CGY) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:42

Vítek Vaněček (NJD) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 59:52



Česká a slovenská stopa

Adam Ružička (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:27

Vítek Vaněček (NJD) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 59:52

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:27

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:56



Tři hvězdy utkání

1. Jesper Bratt (NJD) - 1+1

2. Jegor Šarangovič (CGY) - 1+0

3. Luke Hughes (NJD) - 0+1

DALLAS STARS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

1:6 (1:3, 0:1, 0:2)

Velké vítězství Vegas





Dallas v domácím prostředí vybouchnul a připsal si vysokou porážku. Golden Knights byli lepším týmem od úvodních minut a dokázali toho pořádně využít.

Branky a nahrávky

11. Dadonov (Benn, Hakanpää) – 3. Stephenson (Howden, Whitecloud), 6. Whitecloud (W. Carrier, N. Roy), 15. Stone (Barbašev, Eichel), 36. N. Roy (Stone), 43. Dorofejev (W. Karlsson, Cotter), 50. Cotter (McNabb).

Statistika

Střely na bránu: 20 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 21 zákroků, 6 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 60:00

Logan Thompson (VGK) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 59:21



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:26



Tři hvězdy utkání

1. Zach Whitecloud (VGK) - 1+1

2. Mark Stone (VGK) - 1+1

3. Paul Cotter (VGK) - 1+1

BUFFALO SABRES - MONTREAL CANADIENS

2:3sn. (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0)

Slafkovský rozhodl v nájezdech





Juraj Slafkovský odehrál pořádně zajímavý zápas. Nejdříve se pustil do první bitky v NHL a posléze proměnil rozhodující nájezd a vystřelil svému týmu druhý bod.

Branky a nahrávky

42. J. Skinner (T. Thompson), 47. Okposo (Clifton) – 33. Struble (Kovacevic), 34. Suzuki (Matheson, Monahan), rozh. náj. Slafkovský.

Statistika

Střely na bránu: 48 – 31 | Přesilová hra: 0/5 – 1/3 | Trestné minuty: 24 – 17



Kdo se postavil do brankoviště?

Devon Levi (BUF) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 65:00

Cayden Primeau (MTL) – 46 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 64:37



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 5, čas na ledě 18:03



Tři hvězdy utkání

1. Cayden Primeau (MTL) - 46 zákroků

2. Devon Levi (BUF) - 29 zákroků

3. Jeff Skinner (BUF) - 1+0

DETROIT RED WINGS - OTTAWA SENATORS

1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Senators uspěli na ledě Detroitu





Hořký zápas pro Red Wings. Celek z Michiganu nestačil na svého rivala z divize a navíc kvůli zranění přišel o Dylana Larkina. Trest do konce zápasu dostal i David Perron, jenž možná bude čelit dalšímu disciplinárnímu trestu.

Branky a nahrávky

15. P. Kane (DeBrincat, Lyon) – 2. Giroux (Chychrun, Tarasenko), 24. Tarasenko (Chychrun, Giroux), 29. Kubalík (M. Joseph), 39. Stützle (Batherson, Zub), 57. Sanderson.

Statistika

Střely na bránu: 31 – 37 | Přesilová hra: 1/5 – 2/6 | Trestné minuty: 18 – 17



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (DET) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 40:00

James Reimer (DET) – 11 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 19:22

Joonas Korpisalo (OTT) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (OTT) – 1+0, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:52

Jiří Smejkal (OTT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 6:55



Tři hvězdy utkání

1. Vladimir Tarasenko (OTT) – 1+1

2. Claude Giroux (OTT) – 1+1

3. Joonas Korpisalo (OTT) – 30 zákroků

TORONTO MAPLE LEAFS - NASHVILLE PREDATORS

4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Samsonov vynuloval Predators





Pohodlné vítězství Maple Leafs. Toronto bylo jednoznačně lepším týmem, vstřelilo čtyři góly a ani jeden nedostalo, na čemž se podílel především bezchybný Ilja Samsonov.

Branky a nahrávky

35. Kämpf (Timmins), 38. Matthews (W. Nylander, Rielly), 57. Matthews (W. Nylander, Tavares), 59. Gregor (Järnkrok).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 18 | Přesilová hra: 1/5 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 18 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Kevin Lankinen (NSH) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 58:35



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 1+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:21



Tři hvězdy utkání

1. Ilja Samsonov (TOR) - 18 zákroků

2. Auston Matthews (TOR) - 2+0

3. David Kämpf (TOR) - 1+0

WASHINGTON CAPITALS - NEW YORK RANGERS

4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Washington překvapil proti Rangers





Capitals podali nad očekávání dobrý výkon a dokázali si vyšlápnout na silné Rangers. Charlie Lindgren pochytal všech jednatřicet střel soupeře a byl hlavní hvězdou zápasu.

Branky a nahrávky

1. Milano (Fehérváry, Carlson), 22. Mantha (Kuzněcov, Sandin), 26. Wilson, 32. Aube-Kubel (Malenstyn).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Charlie Lindgren (WSH) – 31 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Igor Šesťorkin (NYR) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:18



Tři hvězdy utkání

1. Charlie Lindgren (WSH) - 31 zákroků

2. Nicolas Aube-Kubel (WSH) - 1+0

3. Martin Fehérváry (WSH) - 0+1

NEW YORK ISLANDERS - LOS ANGELES KINGS

3:2pp. (0:0, 0:2, 2:0 - 1:0)

Obrat Islanders





Islanders po dvou třetinách prohrávali o dva góly, nakonec ale slaví výhru v prodloužení. Rozhodující gól vstřelil Jean-Gabriel Pageau. Los Angeles poprvé v této sezóně prohrálo venkovní utkání.

Branky a nahrávky

49. Lee (Reilly, Barzal), 56. Lee (Mayfield, Horvat), 61. Pageau (Holmström, Dobson) – 26. Kempe (Fiala, Doughty), 30. Gavrikov (Fiala, Danault).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 36 | Přesilová hra: 0/4 – 1/5 | Trestné minuty: 15 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:13

Cam Talbot (LAK) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90 %, odchytal 60:13



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Anders Lee (NYI) - 2+0

2. Jean-Gabriel Pageau (NYI) - 1+0

3. Kevin Fiala (LAK) - 0+2

CHICAGO BLACKHAWKS - ST. LOUIS BLUES

3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Mrázek znovu zářil





Petr Mrázek odchytal další skvělé utkání a nebyl daleko od toho, aby udržel druhé čisté konto v řadě. Recept na českého brankáře našel Sundqvist až v 57. minutě, kdy snižoval na 1:3.

Branky a nahrávky

5. Beauvillier (Zajcev, Guttman), 10. A. Vlasic (Crevier, Entwistle), 35. Dickinson (Zajcev, Murphy) – 57. Sundqvist (Leddy).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 39 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 38 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 60:00

Jordan Binnington (STL) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 56:16



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 38 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 60:00

Jakub Vrána (STL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 08:59



Tři hvězdy utkání

1. Nikita Zajcev (CHI) - 0+2

2. Petr Mrázek (CHI) - 38 zákroků

3. Anthony Beauvillier (CHI) - 1+0

COLORADO AVALANCHE - PHILADELPHIA FLYERS

2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Flyers překvapili proti Coloradu





Flyers si na své konto připisují pořádně cenné vítězství. Philadelphia nebyla horším týmem, proměnila své šance a vyhrála 5:2. Colorado bude chtít tento duel rychle hodit za hlavu.

Branky a nahrávky

19. MacKinnon (Manson, Toews), 33. Manson (R. Johansen) – 18. Konecny (Couturier, Foerster), 30. Tippett (Brink), 32. Sanheim (Frost, Tippett), 50. Konecny (TS), 51. Farabee (Brink, Sanheim).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Ivan Prosvetov (COL) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 60:00

Carter Hart (PHI) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Tomáš Tatar (COL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:33



Tři hvězdy utkání

1. Travis Konecny (PHI) – 2+0

2. Carter Hart (PHI) – 36 zákroků

3. Owen Tippett (PHI) – 1+1

SEATTLE KRAKEN - TAMPA BAY LIGHTNING

3:4pp. (0:2, 2:0, 1:1 - 0:1)

Kučerov vystřelil Tampě vítězství





Nikita Kučerov vstřelil na ledě Seattlu dva góly, ten druhý zaznamenal až v prodloužení a vystřelil svému týmu druhý bod. Kraken prohrál sedmý zápas v řadě.

Branky a nahrávky

30. Bjorkstrand (Tolvanen, Borgen), 33. Oleksiak (Eberle), 41. McCann (Dunn, Eberle) – 10. Cirelli (Perbix, Jeannot), 20. Kučerov (Point, Hagel), 48. Paul (Cirelli, Kučerov), 64. Kučerov (Hagel, D. Raddysh).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 30 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 39:29

Joey Daccord (SEA) – 5 zákroků, 2 OG, úspěšnost 71,4 %, odchytal 23:12

Andrej Vasilevskij (TBL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 63:12



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:02



Tři hvězdy utkání

1. Nikita Kučerov (TBL) – 2+1

2. Jordan Eberle (SEA) – 0+2

3. Jared McCann (SEA) – 1+0

VANCOUVER CANUCKS - CAROLINA HURRICANES

4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Vyrovnaná bitva pro Canucks





Carolina na tripu po Kanadě prohrála i ve čtvrtém zápase v řadě. Na ledě Canucks dlouho bojovala, nicméně Vancouver gólem Eliase Petterssona na 4:3 ve 44. minutě zlomil utkání na svoji stranu.

Branky a nahrávky

7. Lafferty (E. Pettersson, Cole), 27. Michejev (E. Pettersson, Lafferty), 34. J. Miller (Boeser, Höglander), 44. E. Pettersson (Michejev, Hronek) – 28. Martinook (Fast, Slavin), 40. Skjei (Orlov, Bunting), 43. Noesen (Drury, Burns).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:46

Antti Raanta (CAR) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 58:03



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 22:44

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:35



Tři hvězdy utkání

1. Elias Pettersson (VAN) - 1+2

2. Sam Lafferty (VAN) - 1+1

3. Ilja Michejev (VAN) - 1+1

