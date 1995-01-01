Washington hlásí posilu. Supertalent Hutson podepsal a míří rovnou do NHL!

Washington Capitals v neděli oficiálně oznámili podpis tříletého nováčkovského kontraktu s jedním ze svých nejcennějších prospektů, obráncem Colem Hutsonem. Devatenáctiletý talent, kterého si klub vybral ve druhém kole draftu 2024, podepsal smlouvu s ročním platem 975 tisíc dolarů poté, co jeho Boston University nečekaně vypadla.
Hutsonův příchod do hlavního města USA je provázen obrovským očekáváním. Generální manažer Chris Patrick už dříve naznačil, že Hutson je jedním z důvodů, proč Washington neusiloval agresivněji o trejd hvězdného Quinna Hughese. „Colea Hutsona mám opravdu rád a chci vidět, co dokáže v dresu Washingtonu Capitals. Nebyl to kousek, který bych byl ochoten v takovém trejdu obětovat,“ nechal se slyšet Patrick.
Cole Hutson během dvou sezon na univerzitě přepsal tabulky. V 74 zápasech nasbíral neuvěřitelných 80 bodů(24+56), což je mezi obránci NCAA za poslední dva roky nejlepší výkon. Letos vedl svůj tým v produktivitě, asistencích, střelách i čase na ledě, kde průměrně trávil téměř 25 minut. Kromě toho je historickým rekordmanem amerického rozvojového programu (USNTDP) v počtu bodů obránce a držitelem zlaté medaile z MS juniorů 2025.
Vzhledem k tomu, že Hutson oslaví 20. narozeniny ještě v letošním kalendářním roce, jeho smlouva neumožňuje takzvaný „slide“. To znamená, že podpisem kontraktu se automaticky „spálí“ první rok tříleté smlouvy bez ohledu na počet odehraných zápasů.
Očekává se, že Hutson absolvuje svůj první trénink s týmem v úterý. Pokud vše půjde podle plánu, mohl by v NHL debutovat už ve středu večer proti Ottawě Senators. V kabině na něj čeká dobrý přítel Ryan Leonard, který si loni prošel stejným procesem přechodu z univerzity přímo do kolotoče NHL. „Bude to pro něj podobná zkušenost jako pro Ryana. Uvidí, jak dobrá tahle liga je, zvláště v době, kdy týmy bojují o pozice pro play-off,“ dodal Patrick.
Cole jde ve stopách svých starších bratrů. Lane Hutson loni v dresu Montrealu získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL a Quinn Hutson momentálně vede produktivitu nováčků v AHL. Nejmladší z bratrů je však podle mnohých skautů ofenzivně nejtalentovanější z celého tria.