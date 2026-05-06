Washington nemá dost! Na cestě je Tuch, dostane nasypáno 84 milionů dolarů

24. června 22:05Tomáš Zatloukal
Kdysi Alex Tuch promarnil velkou tutovku ve finále Stanley Cupu. V dresu Vegas Golden Knights, proti... ano, washingtonským Capitals. Tehdy amerického forvarda obral zázračně o gól Braden Holtby. Teď se kruh podle Elliotta Friedmana uzavírá, Tuch se po ztroskotání vyjednávání s buffalskými Sabres pravděpodobně přesouvá do hlavního města USA.
Je to jeho rodiště.
A Šavle zase klub, kterému fandí od dětství.
Je patriotem jako řemen. Ani tak se ale nepovedlo, aby se Tuch dohodl s Buffalem na nové smlouvě. Jeho nároky byly příliš vysoké, paleta ofenzivních možností, které má "staronový" kouč Lindy Ruff k dispozici, zase příliš pestrá.
"Se vší úctou k Alexovi, je to dobrý hráč, ale my máme dobrých hokejistů na soupisce dost," vysvětloval GM Jarmo Kekäläinen, proč nesplnil Tuchovy požadavky.
A tak je tu rozchod, který zlomí srdce nejednoho z fanoušků Sabres. Buffalo a Tuch, to je passé. A to i v případě, že se nepotvrdí informace o trejdu s Washingtonem. Kekäläinen jasně řekl, že schopný šutér poblíž Niagarských vodopádů nezůstane.
Tuch by den po zisku Jordana Kyroua představoval druhou vysoce interesantní akvizici v podání washingtonského GM Chrise Patricka.
IF the Capitals trade for Alex Tuch, Braden Holtby’s “The Save” becomes a pretty full circle moment. pic.twitter.com/SDC9lsICfn
— xavier (@dicnowder) June 24, 2026
Caps ukazují, že jejich přestavba byla raketová a že mají ambice nejen hrát play-off, ale také v něm krást série. Pokud se Friedmanova zpráva potvrdí, je to jednoznačné potvrzení mise "Ještě jeden pohár pro Alexe Ovečkina."
V tuto chvíli totiž jen málokdo pochybuje o tom, že ruský fenomén podepíše nový kontrakt.
Těžko s ním trumfne Tucha, ten se s 10,5 miliony dolary ročně stane nejlépe placeným borcem Capitals, vystřídá na prvním vskutku jen dočasného lídra Jakoba Chychruna (9 milionů dolarů).
Zatím není jasné, jaká je na stole protihodnota, což přiznává i Friedman.
Washington se každopádně zcela jistě nemusí vzdát úplného jmění, vždyť jen získal práva na hráče, který by jinak zamířil na hráčský trh. A s nimi i možnost mu dát osmiletý kontrakt. Nepochybně půjde pouze o jeden draftový výběr, maximálně dva.
Tuch má za sebou sezonu, v níž udělal 66 bodů, potřetí za poslední čtyři ročníky překročil hranici 30 tref.
V play-off skončil na sedmi bodech, je ovšem potřeba podotknout, že všechny udělal už v prvním kole proti bostonskými Bruins. Naopak Montrealem byl zcela vymazán, navíc si ze série s Habs odnes bilanci -8.
Ano, stejně jako v případě Kyroua je tu vykřičník, Patrick ale je ochotný riskovat. Opakovaně se mu to vyplatilo, jako v případě Pierra-Luca Duboise.