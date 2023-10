Washington odstartuje sezónu proti Pittsburghu. New Jersey čeká duel s Arizonou

V noci na sobotu nás čeká klidnější program. Do akce se dostanou čtyři týmy a pro dva z nich to bude první utkání v této sezóně. Své premiéry se dočkají hokejisté Washingtonu a Arizony.

Prvně se začne hrát na ledě New Jersey, které vstoupilo do ročníku v noci na dnešek a dokázalo porazit Detroit po pořádném boji 4:3. Nyní bude na Devils čekat nažhavená Arizona, pro kterou to bude první duel v tomto ročníku. Své premiéry v NHL se dočká Logan Cooley, od kterého se očekávají velké věci.

V půl druhé ráno vstoupí poprvé do akce i Washington. Capitals mají po loňské nevydařené sezóně co napravovat a budou chtít začít vítězstvím. Duel to bude nesmírně atraktivní, protože do hlavního města USA dorazí Pittsburgh, který sezónu odstartoval nepříjemnou porážkou s Chicagem. Který z hvězdných kapitánů se bude radovat ze zisku dvou bodů?

