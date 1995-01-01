Washington sází na jistotu! Brankářská dvojice zůstává, trejd se nekoná

30. června 17:00David Zlomek
Washington Capitals se zřejmě chystají zahájit sezonu 2026/27 se stejnou brankářskou dvojicí jako v předchozích dvou ročnících: s Loganem Thompsonem a Charliem Lindgrenem. Elliotte Friedman ze Sportsnetu v nejnovější epizodě podcastu 32 Thoughts prozradil, že i přes určité spekulace o výměně si Capitals Lindgrena, který v uplynulém ročníku odchytal 21 zápasů jako Thompsonův náhradník, hodlají ponechat.
„Taky jsem trochu zaslechl jméno Charlieho Lindgrena, ale nemyslím si, že se to stane,“ prohlásil Friedman s využitím svých zdrojů. „Myslím, že si uvědomují, že s Lindgrenem a Thompsonem mají dobrý tandem, a řekl bych, že si ho nechají.“
Po působivé sezoně 2023/24, kdy Lindgren téměř sám dotáhl Capitals do play-off, se mu v posledních dvou ročnících nedaří tuto formu zopakovat. V 60 zápasech od začátku ročníku 2024/25 má Lindgren bilanci 29-22-6, průměr 3,01 inkasovaného gólu na zápas, úspěšnost zákroků 89,0 % a dvě čistá konta.
Podle portálu MoneyPuck navíc v těchto zápasech inkasoval o 6,3 gólu více, než se očekávalo. V březnu 2025 podepsali Capitals s Lindgrenem tříleté prodloužení smlouvy na 9 milionů dolarů, což znamená, že až do konce ročníku 2027/28 zatěžuje platový strop částkou 3 miliony dolarů.
Vzhledem k tomu, že se Logan Thompson vypracoval v jednoho z nejlepších brankářů NHL, mohli Capitals uvažovat o Lindgrenově výměně. Tím by uvolnili místo pod platovým stropem a umožnili mladšímu a levnějšímu hráči, jako je Clay Stevenson, převzít nyní mnohem menší roli za Thompsonem.
Stevenson ve čtyřech zápasech uplynulé sezony za Capitals zaujal, když si připsal bilanci 3-1-0 s průměrem 2,00 gólu a úspěšností 92,1 %. Opora Hershey Bears má smlouvu podepsanou ještě na příští rok, ale pokud by ho chtěli Capitals na podzim poslat do AHL, museli by ho znovu vystavit riziku listiny nechráněných hráčů (waivers). Už loni se přitom šířily zvěsti, že okolo krouží jiné týmy se zájmem si Stevensona stáhnout.
Capitals navíc v pondělí nepředložili kvalifikační nabídku Garinu Bjorklundovi, čímž se stal nechráněným volným hráčem. Bjorklund byl v uplynulé sezóně de facto brankářem číslo čtyři a na úrovni NHL kryl záda Stevensonovi v době, kdy Thompson ani Lindgren nebyli k dispozici. Vzhledem k tomuto kroku zůstávají Washingtonu pro příští rok pod smlouvou v NHL z brankářů pouze Thompson, Lindgren, Stevenson a Mitch Gibson. Nedávno draftovaní brankáři Antoine Keller a Nicholas Kempf se koncem týdne zúčastní rozvojového kempu.