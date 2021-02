Washington se pokusí konečně porazit Philadelphii. Vyhraje Tampa pošesté v řadě?

Program NHL odstartuje o půlnoci soubojem Washingtonu s Philadelphií, ve kterém budou Capitals prahnout po odvetě, s Flyers totiž prohráli už pětkrát po sobě. Následovat pak bude dalších sedm zápasů, takže rozhodně bude z čeho si vybírat. Tampa se pokusí prodloužit svou sérii vítězství už na šest zářezů v řadě proti trápícímu se Nashvillu, od čtvrté hodiny ranní se utkají dva nejhorší týmy Západní divize Los Angeles a San Jose.

0:00 Washington Capitals - Philadelphia Flyers

Utkání je odloženo vzhledem k obavám výskytu koronaviru v týmu Flyers!

1:00 Florida Panthers - Detroit Red Wings

Také Florida s Detroitem se utkají už podruhé ve třech dnech. První vzájemný zápas skončil překvapivým vítězstvím Red Wings, kteří vyhráli 4:1 a přerušili tak dlouhou sérii osmi porážek v řadě. I přesto je Detroit v Centrální divizi stále s pouhými osmi body poslední se ztrátou šesti bodů na postupové příčky do play-off. Florida zatím odehrála jen devět utkání a porážka od Detroitu byla pro Panthers první v sezoně v základní hrací době. Florida je v tabulce třetí a v odvetě proti Red Wings bude favoritem.

1:00 Ottawa Senators - Edmonton Oilers

Prvním kanadským utkáním dnešní noci bude od jedné hodiny ranní souboj mezi Ottawou a Edmontonem. Ottawa drží nechtěnou nálepku aktuálně nejhoršího týmu celé NHL, na kontě má pouze pět bodů, a to už přitom stihla odehrát třináct zápasů. Senators vyhráli jen na úvod sezony nad Torontem a tři zápasy zpátky nad Montrealem. Edmonton je na tom mnohem lépe. Po slabším rozjezdu sezony se dostal do formy a vyhrál čtyři z pěti posledních zápasů. Oilers jsou se čtrnácti body v Severní divizi čtvrtí, v kanadském bodování NHL nad ostatními ční dvě jeho hvězdy Connor McDavid (27 bodů, 9+18) a Leon Draisaitl (25 bodů, 8+17). Půjde už o čtvrtý vzájemný zápas sezony, všechny tři předchozí vyhrál Edmonton.

2:30 Dallas Stars - Chicago Blackhawks

Chicago nemělo povedený vstup do sezony, ale dokázalo se postupně zvednout a vypadá to, že by mohlo zabojovat i o postup do play-off, momentálně je v tabulce Centrální divize se čtrnácti body páté. Blackhawks vyhráli tři z posledních čtyř utkání včetně toho posledního s Dallasem, který porazili 2:1 v prodloužení. Stars na Chicago z šestého místa ztrácí čtyři body, zato ale odehráli o dva zápasy méně. V posledních zápasech však nemají dobrou formu, prohráli čtyři z posledních pěti utkání. Doma Dallas zatím odehrál pět utkání, z toho čtyři vyhrál a pokaždé dokázal bodovat.

2:30 Nashville Predators - Tampa Bay Lightning

Od půl druhé se utkají dva týmy s naprosto rozdílnou formou i ambicemi. Nashville je na tom špatně, z dvanácti zápasů dokázal vybojovat pouze deset bodů a v tabulce Centrální divize se krčí na předposledním místě. Na postupové čtvrté místo sice stále ztrácí pouze čtyři body, potřebuje však začít vyhrávat, z posledních pěti utkání zvítězil v jediném. Tampa je obhájcem Stanley Cupu a znovu šlape jako dobře namazaný stroj. V deseti zápasech nasbírala už sedmnáct bodů, je první v tabulce divize a na kontě má sérii pěti vítězství za sebou. Tyto dva týmy se už v této sezoně utkaly třikrát a pokaždé se z výhry a dvou bodů radovala Tampa Bay.

4:00 Calgary Flames - Winnipeg Jets

Druhým kanadským zápasem dnešního programu bude ten mezi Calgary a Winnipegem. Calgary nerozehrálo sezonu moc dobře, v jedenácti zápasech získalo pouze stejný počet bodů a v tabulce Severní divize je na předposledním místě. Z posledních pěti utkání však Flames třikrát zvítězili, takže by jejich forma mohla mít stoupavou tendenci. Winnipeg je na tom o čtyři body lépe, než jeho dnešní soupeř, přičemž i on odehrál jedenáct utkání. V tabulce jsou Jets na třetím místě a také oni z posledních pěti zápasů třikrát vyhráli. Tři poslední zápasy odehrál Winnipeg právě proti Calgary, z toho dvakrát vyhrál a jednou se po nájezdech radovali Flames.

4:00 Los Angeles Kings - San Jose Sharks

Od čtyř hodin budeme moci sledovat souboj dvou aktuálně nejhorších celků Západní divize. San Jose má po deseti odehraných zápasech na kontě devět bodů, Los Angeles je na tom ještě o fous hůř, zápasů má za sebou už jedenáct, ale bodů vybojovalo jen osm. Kings prohráli čtyři poslední zápasy, San Jose neuspělo ve třech z posledních čtyř, může ale stavět alespoň na tom, že dva zápasy v řadě dokázalo bodovat. Půjde o první vzájemné střetnutí těchto dvou mužstev v sezoně. Los Angeles se v minulosti doma proti San Jose nedařilo, Kings vyhráli na svém stadionu jen dvě z posledních třinácti utkání proti Sharks.

4:00 Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks

Po čtvrté hodině ranní bude vhozeno úvodní buly také v Las Vegas, kde místní Golden Knights vyzvou Anaheim. Vegas má ze všech týmů Západní divize odehráno nejméně utkání - jen devět. Na kontě má ovšem patnáct bodů a patří mu druhé místo. Nedávno Golden Knights dlouho stáli kvůli několika odloženým zápasům, po pauze odehráli zatím dvě utkání proti Los Angeles a obě vyhráli. Doma hrálo Vegas už sedmkrát a pokaždé bodovalo. Anaheim má od začátku sezony problém se střílením branek, ve třinácti zápasech jich má na kontě pouze pětadvacet. V poslední době navíc nefunguje ideálně ani defenzivní složka hry, Ducks začali častěji inkasovat. I tak dokázal Anaheim získat třinácti bodů ve třinácti zápasech a v tabulce divize je jen o skóre pátý. Oba dosavadní vzájemné zápasy této sezony vyhrálo Vegas.

