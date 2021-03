Washington zaútočí na osmou výhru v řadě. Podaří se Detroitu poskočit před Dallas?

Tradičně bohatou nadílku nabízí víkendový program kanadsko-americké NHL. Milovníci nejlepší hokejové ligy světa se mohou těšit na další vydatnou porci zápasů, která odstartuje už v 18:00, přičemž se protáhne zhruba do šesti hodin ranních, kdy bude probíhat závěr nejpozději hraného utkání mezi Edmontonem a Winnipegem. Původně se mělo hrát i v Buffalu, jenže utkání Šavlí s bostonskými Medvědy bylo kvůli výskytu koronaviru odloženo.

18:00 New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins

Oba týmy se střetly v pátek nad ránem. Ďáblové dokázali Tučňáky porazit 3:2, přestože hosté dělali vše pro to, aby původně třígólové manko dohnali. Pittsburgh zatím nasbíral o 13 bodů více a momentálně je usazen na pozici, která by mu zaručila postup do play-off. Do utkání však vstoupí s bilancí dvou porážek z předchozích zápasů. New Jersey je na tom přesně opačně, na začátku týdne totiž porazilo i Buffalo.

19:00 Florida Panthers – Nashville Predators

V předešlém zápase dokázal Nashville překvapivým způsobem na Floridě zvítězit, skóre totiž dvěma góly otočil Calle Järnkrok. Stále však platí, že Predátorům se v této sezoně vůbec nedaří. Ze třiceti zápasů vytěžili jen 27 bodů a na své soupeře stále ztrácí. Naopak Panteři jsou při chuti a těsně za Tampou pobývají na druhé příčce Centrální divize. V minulém zápase nebodovali poprvé po čtyřech výhrách v řadě. Nashville ale celkově přidal, v tomto týdnu vyloupil Tampu i Floridu.

20:00 Colorado Avalanche – Minnesota Wild

Hokejisté Colorada se utkají s Minnesotou. Jedná se o střet dvou celků, které se drží na vrchních patrech Západní divize. Oba týmy odehrály 28 zápasů a o něco málo lépe si vedou Laviny, které nasbíraly o bod více. Jejich forma navíc stoupá, neboť vyhrály už pět duelů v řadě. To stejné se povedlo předtím i Minnesotě, avšak Divočáci naposledy nestačili právě na Colorado poměrem 1:5.

21:00 Tampa Bay Lightning – Chicago Blackhawks

Také Tampu a Chicago čeká druhé utkání v krátkém sledu. V pátek vyhrála Tampa, která svého soka zdolala po výsledku 4:2. Obhájce Stanley Cupu se tak dostal na první příčku celé soutěže, dosud posbíral velmi dobrých 44 bodů. Jestřábi ale nezažívají zrovna nejlepší období, z uplynulých šesti zápasů vytěžili jen dva body, ovšem stále se drží na čtvrté příčce divize, neboť v úvodu sezony sbírali body pravidelně. Povede se jim dnes tuto nepříznivou bilanci napravit?

00:00 New York Islanders – Philadelphia Flyers

Philadelphia dokázala v minulém zápase na ledě Islanders dobře zareagovat na předchozí debakl 0:9 s Rangers. Právě na ledě newyorských Ostrovanů totiž vyhrála 4:3, když rozhodla těsně před koncem třetí třetiny, to se trefil Oskar Lindblom. Letci ale potřebují bodovat i nadále, neboť v minulých dnech pomalinku ztráceli kontakt s pozicemi pro play-off. Islanders nyní dvakrát v řadě prohráli, ale stále pobývají velmi vysoko.

00:00 Carolina Hurricanes – Columbus Blue Jackets

Carolina se po dvou porážkách v řadě bude moci dotáhnout na úplné čelo Centrální divize, i na úplné čelo celé soutěže. Potřebuje však porazit Columbus, se kterým předešlý střet prohrála po prodloužení. V něm vstřelil Hurikánům branku Seth Jones, jenž se ve zmíněném utkání trefil hned dvakrát. Sázkaři možná mohou předpokládat nerozhodný stav po šedesáti minutách, protože ve všech čtyřech posledních zápasech Columbusu se přesně tak stalo.

00:00 Detroit Red Wings – Dallas Stars

Znovu dojde na souboj dvou tabulkově nejhorších týmů Centrální divize. Detroit ale vzkvétá a v případě výhry nad Dallasem se může posunout právě před tento tým. Křídla díky hattricku útočníka Fabbriho porazila Stars 3:2, a tak do tohoto zápasu půjdou v lepším psychickém rozpoložení. Zároveň budou hrát už popáté v řadě v domácím prostředí, ve kterém v tomto období vytěžili 7 bodů. Naopak Dallas prohrál čtyřikrát z uplynulých pěti bitev.

00:00 Montreal Canadiens – Vancouver Canucks

Hned osmkrát už v této sezoně změřili síly hokejisté Montrealu a Vancouveru. Kosatky ve vzájemných zápasech nevyhrály ani jednou v základní hrací době, avšak v prodloužení nebo po nájezdech se jim to povedlo třikrát. Naposledy vyhrály 3:2 po prodloužení právě ony, když si rozhodující trefu připsal J. T. Miller. V tabulce jsou oba týmy velmi blízko u sebe, Montreal je pouze o bod napřed, avšak oproti Vancouveru má hned 4 zápasy k dobru. Canucks ale mají velmi dobrou formu, dokázali totiž zvítězit už čtyřikrát v řadě.

00:00 Toronto Maple Leafs – Calgary Flames

Ani ne po dvaadvaceti hodinách se proti sobě na ledě znovu objeví i hráči Toronta a Calgary. Maple Leafs momentálně zažívají nejhorší období v sezoně, stále však pobývají na první příčce kanadské divize se ziskem 40 bodů. Calgary je s třiatřiceti body na kontě předposlední, avšak ztráta Plamenů na příčky zaručují play-off je nyní pouze dvoubodová. Flames mají dobrou formu. Vyhráli čtyři z posledních pěti soubojů a předešlou noc v Torontu uspěli poměrem 4:3.

00:00 Washington Capitals – New York Rangers

Hrdinou tohoto zápasu, který se hrál i v rámci minulé hokejové noci, se stal Alexandr Ovečkin. Kapitán Washingtonu vstřelil těsně před koncem třetí třetiny dvě branky a díky němu Capitals otočili utkání na konečných 2:1. Touto výhrou Washington upevnil své první místo v divizi. Caps zároveň mají nejlepší formu z celé soutěže, hořkost porážky totiž nepoznali už sedm utkání. Rangers v posledních zápasech střídají výhry s porážkami. Ve čtvrtek na sebe upoutali pozornost nejvýraznějším vítězstvím v sezoně, když Philadelphii přehráli 9:0.

01:00 Anaheim Ducks – Arizona Coyotes

Hodinu nad ránem vyzve Anaheim hokejisty Arizony. Páteční zápas zvládli lépe Kačeři, kteří zvítězili 3:2 po prodloužení. Rozhodně si ale nemohou vyskakovat, neboť v tabulce Západní divize stále pobývají na poslední příčce. Arizona je šestá a má o pět bodů více. Kojotům se ale vůbec nedaří, svěřenci kouče Ricka Toccheta totiž prohráli pět venkovních zápasů v řadě, navíc na marodce mají oba své elitní brankáře.

02:00 San Jose Sharks – St. Louis Blues

Tyto celky budou hrát spolu už poosmé v sezoně, přičemž hned čtyři jejich předchozí střetnutí šly minimálně do prodloužení. Poslední vzájemné utkání ovládli hokejisté Blues, svého soupeře přetlačili 2:1 po nájezdech. O mnoho lépe je na tom v tabulce St. Louis. Tým kouče Craiga Berubeho posbíral 35 bodů ve třiceti odehraných zápasech. Žraloci mají o devět bodů méně, odehráli 28 klání a v divizi jim patří předposlední příčka.

03:00 Edmonton Oilers – Winnipeg Jets

Nejpozději se začne hrát v Edmontonu, který přivítá hokejisty Winnipegu. V pátek se radovali Olejáři, kteří díky dvěma trefám kapitána Connora McDavida ve druhé třetině dokázali Tryskáče přehrát po výsledku 2:1. Jedná se o soupeření dvou sousedů v tabulce. Edmonton sice má o dva body více, avšak Winnipeg na tento tým hlásí tři zápasy k dobru. Oilers a Jets se letos potkaly už pětkrát, bilanci má příznivější Edmonton, který se radoval ve třech případech.

