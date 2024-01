Washington zdolal LA gólem z poslední minuty, jak se dařilo Chicagu bez Bedarda?

Na dnešním harmonogramu byly pouze čtyři zápasy. Program odstartoval od 21:00 zápasy v Chicagu a Washgintonu, poté se v noci hrálo v Anaheimu a Arizoně. Pojďme si vše zrekapitulovat.

WASHINGTON CAPITALS - LOS ANGELES KINGS

4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Pátá prohra LA v řadě

Los Angeles nedokázalo zlomit sérii proher ani dnes. Poměrně ofenzivní utkání rozhodl necelou minutu před koncem Carlson tvrdou střelou, které nešťastně změnil směr za záda brankáře jeden z bránících hráčů Kings. Washington se tak zase o něco přiblížil k pozicím zajišťující play-off.

Branky a nahrávky

25. Dowd (Aube-Kubel, Carlson), 36. D. Strome (Ovečkin, Pacioretty), 49. Aube-Kubel (Dowd), 60. Carlson (Malenstyn, Aube-Kubel) – 28. Kempe (Doughty, Kopitar), 34. Fiala (Danault, M. Anderson), 42. Fiala (Byfield).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 41 | Přesilová hra: 0/1 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (WSH) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 60:00

Cam Talbot (LAK) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 59:13



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:28



Tři hvězdy utkání

1. John Carlson (WSH) 1+1

2. Nic Down (WSH) 1+1

3. Darcy Kuemper (WSH) 38 zákroků

CHICAGO BLACKHAWKS - CALGARY FLAMES

4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

No Bedard, no party? Kdepak.

Předposlední celek Západu Chicago Blackhawks slaví poprvé po osmi zápasech plnohodnotné vítězství, v souboji českých brankářů byl o gól úspěšnější domácí Petr Mrázek. Hosté byli mírně lepším týmem, co se ofenzívy týče, ale na body to nakonec nestačilo.

Branky a nahrávky

5. Blackwell (Tinordi, Murphy), 33. Kurashev (Dickinson, A. Vlasic), 35. Zajcev (Blackwell, Tinordi), 55. Blackwell (Sanford, Zajcev) – 14. Kadri (Hanifin), 24. Mangiapane (Huberdeau, Weegar), 56. Kadri (Huberdeau, R. Andersson).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:00

Daniel Vladař (CGY) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 57:45



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:00

Daniel Vladař (CGY) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 57:45

Martin Pospíšil (CGY) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:52



Tři hvězdy utkání

1. Colin Blackwell (CHI) 2+1

2. Jarred Tinordi (CHI) 0+2

3. Nikita Zajcev (CHI) 1+1

ARIZONA COYOTES - WINNIPEG JETS

2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Jasná výhra Jets

Arizona se dnes mohla z jedenáctého místa vrátit zpět mezi nejlepší osmičku Západní konference. Winnipeg jí ale uštědřil třetí domácí porážku v řadě a sám si na čele tabulky vybudoval tříbodový náskok na druhý Vancouver a třetí Colorado. Jets většinu času dominovali a navzdory dobře chytajícímu Vejmelkovi zvítězili poměně jasně 6:2.

Branky a nahrávky

29. Schmaltz (Keller, Dermott), 53. Guenther – 18. Naměstnikov, 24. Ehlers (Samberg, Schmidt), 35. Perfetti, 46. Scheifele (Ehlers), 59. Scheifele (Vilardi), 60. Lowry (Niederreiter, Appleton).

Statistika

Střely na bránu: 17 – 36 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:29

Connor Hellebuyck (WPG) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 59:11



Česká a slovenská stopa

Karel Vejmelka (ARI) – 30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:29



Tři hvězdy utkání

1. Nikolaj Ehlers (WPG) 1+1

2. Mark Scheifele (WPG) 2+0

3. Dylan Guenther (ARI) 1+0

ANAHEIM DUCKS - DETROIT RED WINGS

2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Vracející se forma Red Wings

Velmi vyrovnaný duel nakonec dopadl lépe pro Red Wings. Dlouho to vypadalo, že zápas půjde do prodloužení, ale 67 vteřin před koncem se prosadil Rasmussen. Domácí může mrzet především druhá třetina, kde byli hosté hned čtyřikrát vyloučení, ale ani jednu přesilovku Anaheim nevyužil. Pro Red Wings je to čtvrté vítězství z posledních pěti zápasů.

Branky a nahrávky

1. Zegras (Terry, Henrique), 44. Zegras (Fowler, Drysdale) – 12. Larkin (Perron, Gostisbehere), 23. Veleno (Copp, Chiarot), 59. Rasmussen (Seider, Raymond).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 0/4 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Lukáš Dostál (ANA) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 59:06

Alex Lyon (DET) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 16:22

Lukáš Dostál (ANA) – 25 zákroků, 3 OG, odchytal 59:06



Tři hvězdy utkání

1. Trevor Zegras (ANA) 2+0

2. Dylan Larkin (DET) 1+0

3. Adam Henrique (ANA) 0+1

Share on Google+