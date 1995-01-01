Weegar opouští potápějící se loď! Lídr Flames míří do Utahu za lepšími zítřky

5. března 10:00David Zlomek
Přestupová bomba konečně vybuchla. Poté, co MacKenzie Weegar veřejně připustil, že by byl ochoten vzdát se své klauzule o nevyměnitelnosti, trvalo jen několik hodin, než se obchod stal realitou. Dvaatřicetiletý pilíř obrany Calgary Flames se stěhuje do týmu Utah Mammoth. Výměna, která se odehrála jen dva dny před uzávěrkou přestupů, potvrzuje jediné: Calgary to s přestavbou myslí vážně a nehodlá si nechat žádné nedotknutelné hvězdy.
Cena za zkušeného obránce nebyla malá. Calgary získalo od Utahu hned pět různých položek: finského obránce a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu Olliho Määttäho, nadějného univerzitního útočníka Jonathana Castagnu a k tomu tři volby ve druhém kole draftu 2026 (původně patřící Ottawě, Rangers a Utahu). Pro Flames, kteří míří ke čtvrté sezoně bez play-off, je to obrovská injekce budoucího kapitálu. Generální manažer Craig Conroy má nyní v prvních dvou kolech letošního draftu k dispozici šest voleb, což mu dává prostor k velkým letním manévrům.
„Mackenzie chtěl jít do týmu, který má šanci na play-off letos i v budoucnu,“ vysvětlil Conroy po výměně. „Vzhledem k tomu, že mu je dvaatřicet, to pro něj bylo zásadní. Nebylo to pro něj lehké rozhodování, protože je to neuvěřitelně soutěživý kluk, který pro tým dýchá.“
Weegar, který v Calgary odpracoval přes 23 minut na zápas, sice letos svítil v děsivé statistice minus 35 bodů, experti ale upozorňují, že to byla daň za to, že musel každý večer čelit nejlepším lajnám soupeřů v dresu trápícího se týmu. Utah v něm získává prověřeného obránce, který neuhne z žádného souboje a v kabině bude okamžitým lídrem.
Naopak Calgary si od příchodu jednatřicetiletého Määttäho slibuje především uklidnění mladé defenzivy. „Vidím v něm solidního hráče pro oslabení a někoho, kdo umí dobře rozehrát puk. Nepočítám s ním na přesilovky, ale vím, že odehraje těžké minuty a pomůže našim mladým klukům v růstu,“ uvedl Conroy. Zajímavým jménem je i dvacetiletý Jonathan Castagna, který aktuálně vede produktivitu prestižní Cornellovy univerzity a očekává se, že by nováčkovskou smlouvu s Flames mohl podepsat už letos na jaře.
Pro Utah tento obchod znamená jasný vzkaz fanouškům i lize: „Chceme hrát play-off hned teď.“ Mammoth drží v Západní konferenci postupové místo a poprvé ve své krátké historii se rozhodli obětovat své nahromaděné draftové volby v takové míře za hotového hráče. Weegar navíc není žádnou krátkodobou výpomocí, jeho smlouva s platem 6,25 milionu dolarů běží až do roku 2031.
Calgary tímto krokem shodilo další velké domino. Po lednovém odchodu Rasmuse Anderssona do Vegas je Weegar pryč a pozornost se teď upírá na Nazema Kadriho a Blakea Colemana.
