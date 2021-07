Werenski prodloužil v Columbusu! Bude z něj třetí nejlépe placený obránce v lize

Top AAV for NHL 'D' in 2022-23



$11.5M -- Erik Karlsson

$11M -- Drew Doughty

*$9.583M -- Zach Werenski

*$9.5M -- Seth Jones

$9.059 -- Roman Josi

*$9M -- Dougie Hamilton

*$9M -- Cale Makar

$8.8M -- Alex Pietrangelo

*$8.45M -- Miro Heiskanen



*-contract signed in July 2021