Werenski vstřebává tréninkové dávky a připravuje se na návrat

Obranná stálice Ohia už vyhlíží návrat do sestavy. Šestadvacetiletý zadák Zach Werenski stihl v loňské sezoně pouze třináct utkání, než jej zastavilo zranění ramene. Nyní se již pod novým trenérem připravuje na náročný ročník, v němž bude chtít Columbus konečně dotáhnout do vyřazovací části.

Modla zadních řad z Ohia už je opět v plné polní a připravuje se s týmem. Loňská sezona jasně ukázala, jak moc je Werenski pro Columbus důležitý a jeho absence se výrazným písmem vryla do celého ročníku. Blue Jackets i proto přivedli do obrany Damona Seversona a Ivana Provorova, aby se podobná situace už nikdy neopakovala.

Werenski si přípravu velmi pochvaluje a kvituje také příchod nového lodivoda na lavičku.

„Je důležité, aby nás hlavní trenér nastartoval a vedl tým správným směrem,“ řekl Werenski. „Myslím, že to udělal už za měsíc, co je tady, takže všichni jsou opravdu nadšení, že se mohou zúčastnit kempu a připravit se na sezonu.“

„Moje rameno je nyní v pořádku. Už od léta je v pohodě, takže mám za sebou celé léto tréninku. Nehrál jsem hokej před fanoušky od svého posledního zranění, takže bude úžasné dostat se opět před tribuny a znovu hrát hokej před zaplněným hledištěm.“

Osmička draftu 2015 si už našla čas na rozhovor s Mikem Babcockem a vypadá to, že si oba sedli.

„Byl to opravdu dobrý rozhovor. Skvěle jsme si popovídali. Šel jsem do jeho domu v Michiganu a setkal jsem se s ním nepříliš daleko od mého bydliště. Mluvili jsme o mně a o tom, co ode mě a od týmu očekává. Z rozhovoru jsem odešel opravdu ohromen.“

Podle Werenskiho hráči v kabině trenéra přijali skvěle a o jeho minulost se nezajímají.

„Nemyslím si, že by o jeho minulosti měli kluci nějaké dohady. Myslím, že jsou opravdu nadšení. To můžu potvrdit po promluvě s hráči, kteří u něj již byli na pohovoru. Všichni odcházeli nabuzení a připraveni jít na předsezonní kemp,“ uzavřel Werenski.

