Wild strádají plány na podpis Kaprizova. Nikdo mu nedá více peněz, říká majitel

Kirill Kaprizov se za dva roky může stát nechráněným volným hráčem, což se rýsuje jako teoretický velký problém. Nicméně Minnesota Wild mají v úmyslu podepsat se svou hvězdou dlouhodobý kontrakt, a to za hodně peněz.

„Bude středobodem našeho zájmu,“ ujistil majitel Craig Leipold. „Máme v plánu ho znovu podepsat. Řeknu vám upřímně, že nikdo nenabídne víc peněz nebo delší kontrakt než my, takže mu musíme jen dokázat, že chceme vyhrávat.“

Sedmadvacetiletý útočník vedl Wild v minulé sezoně s 96 body (46 gólů, 50 asistencí) v 75 zápasech, ostatně, potvrdil tím kolorit posledních sezon, bodování vyhrál v posledních čtyřech. V ročníku 2020/21 získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka a od svého vstupu do ligy má na kontě 330 bodů a 160 branek v 278 duelech. V 19 zápasech play-off zaznamenal 12 bodů. Jeho vliv na ofenzivu týmu je tak bez debat.

Kaprizovovi zbývají dva roky z pětileté smlouvy na 45 milionů dolarů. S Minnesotou může podepsat maximálně osmiletou smlouvu už v příštím červenci. Pokud se v roce 2026 dostane do pozice nechráněného volného hráče, může podepsat sedmiletý kontrakt jinde.

Wild se v minulé sezóoě neprobojovali do play-off a v podstatě se vracejí se stejným týmem.

„Chce vyhrávat,“ řekl Leipold o Kaprizovovi. „Takže musíme dokázat nejen jemu, ale i ostatním volným hráčům, že chceme to samé. My jsme zvyklí vyhrávat a tohle je 'State of Hockey', vrátíme se na vítěznou vlnu. Budeme mít dobrý tým pro play-off a začíná to u Kirilla.“

Minnesotě se také po této sezoně uleví od platového stropu. Útočník Zach Parise a obránce Ryan Suter budou v rámci výkupních práv počítat do platového stropu každý pouze 800 tisíc dolarů za rok, nikoliv více než 7 milionů.

„Příští 1. červenec bude jako Vánoce,“ usmál se Leipold. „Budeme mít k dispozici peníze. Budeme mít k dispozici prostředky na to, abychom udělali to, co potřebujeme, abychom se vrátili k našemu hokeji, a na to se těšíme.“

Na to se těší rozhodně i Kaprizov. A nejen on, Minnesota na výraznější úspěch čeká dlouho.

„Udělalo to na mě dojem,“ řekl trenér Wild John Hynes. „Chce vítězit. Když sbírá body a my prohrajeme, není šťastný, a to je to, čeho si na něm vážím nejvíc, že má opravdu touhu vyhrávat. Chce vyhrát každý zápas, abychom byli dobrým týmem. Cítí, že jako vůdce týmu a jeden z nejlepších hráčů tomu může pomoct tím, že bude řídit útok a způsob, jakým chceme hrát. Ale i když to dělá a nevyhrajeme, bolí ho to.“

