Wild zatím nespěchají. Z Jiříčka chtějí udělat klíčového beka, sám ale přiznává, že se učí

30. září 12:00David Zlomek
Minnesota přivedla Davida Jiříčka jako budoucí pilíř své obrany. Za teprve jednadvacetiletého českého beka obětoval generální manažer Bill Guerin balík draftových voleb včetně výběru v prvním kole roku 2025. Teď ale klub dává jasně najevo, že jeho rozvoj nebude uspěchaný a že jde hlavně o to, aby se Jiříček naučil úplně jiný způsob bránění.
„Když se hraje za brankou a u brankoviště zůstane volný hráč, nesmíš opouštět prostor před bránou jen proto, že tě láká puk,“ zdůraznil trenér John Hynes. „Chceme, aby se naučil rozeznat, kdy může být agresivní a kdy je naopak nutné zůstat v bezpečí.“
Jiříček sám ví, že přechod z velkého ledu není jednoduchý. „V Evropě máte víc času, tady ne. Puk jde rychleji k bráně a když se vzdálíte, soupeř vás okamžitě potrestá,“ připustil po jednom z tréninků. „Musím si zvyknout na to, že někdy je lepší zůstat před brankou a hlídat prostor než vyrážet pryč.“
Wild na mladíka nespěchají i díky tomu, že mají zajištěnou zkušenou kostru obrany. V kempu se ukazuje veterán Jack Johnson a další zkušení beci, kteří zvládnou držet modrou čáru, zatímco Jiříček sbírá zkušenosti.
„Má všechny fyzické předpoklady, výšku, dlouhé ruce, tvrdou střelu. Ale potřebuje si zafixovat správné návyky,“ řekl Hynes. „Chceme, aby se z něj stal stabilní bek na roky dopředu, a proto mu dáváme čas.“
Jiříček, kterého Columbus draftoval v roce 2022 jako šestého celkově, odehrál loni 27 utkání za farmu v Iowě a šest v NHL, než mu sezonu ukončilo zranění. Letos už stihl v přípravě skórovat v přesilovce při utkání v Dallasu a snaží se ukázat, že je připravený na víc. „Cítím se silnější a chci dokázat, že sem patřím,“ řekl.
