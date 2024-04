William Nylander se objevil na tréninku. Bude hrát?

William Nylander vynechal první zápas vyřazovacích bojů kvůli blíže nespecifikovanému zranění. Zatím není ani jisté, jestli odehraje druhý duel v sérii proti Bostonu, rozhodnout se má těsně před zápasem.

Švédský útočník ve službách Toronta zažil povedený ročník. Co se týče produktivity, tak sedmadvacetiletý Nylander vylepšoval svoje předchozí osobní maxima v počtu bodů. Letos atakoval hranici magické stovky, nakonec zakončil základní část s 98 body za 40 branek a 58 asistencí.

Do prvního zápasu v play off však nenastoupil kvůli blíže nespecifikovanému zdravotnímu problému. Na dobrovolném tréninku, který se konal den po zápase, se švédský útočník objevil, ale blíže jeho situaci kouč Sheldon Keefe nekomentoval: „O Willym nemám žádné nové zprávy.“

Společně s ním trénink absolvoval i Jake McCabe, který poodhalil trošku víc. „Zdálo se, že je dnes v dobré náladě. Nebudu se k němu příliš vyjadřovat, je to tak, jak to je,“ popsal zkušený obránce. „Willy pro nás dělá spoustu skvělých věcí. Upřímně řečeno, dokáže sám vytvářet hry zdánlivě z ničeho. Je ofenzivní hrozbou pro soupeře a také za nás brání oslabení. Je pro nás dobrým vůdcem v kabině. Takže ano, je dobrý v mnoha oblastech,“ sdělil McCabe.

Toronto první zápas proti Bostonu nezvládlo, ačkoliv mělo střeleckou převahu, padlo poměrem 1:5. Střelecky mlčely také ofenzivní hvězdy jako Matthews, Marner či Tavares. Jedinou branku Maple Leafs měl tak poměrně překvapivě na svědomí David Kämpf. Bez pochyby hráčům s javorovým listem na prsou Nylander chyběl, však v základní části byl druhým nejlepším střelcem týmu a nejvíce se podílel i na přesilovkových brankách.

„Willy je obrovskou součástí našeho týmu. Je to chlapík, který dokáže dát puk do sítě, chlapík, který dokáže sám vybojovat puk. Dokáže přenášet hru, dělá od všeho trochu. Takové hráče na ledě potřebujete, a to zejména v play off. Ano, chybí nám. Nevím, jaký je jeho stav, ale doufám, že bude připraven nastoupit. Určitě chcete mít zdravý celý tým,“ popsal útočník Ryan Reaves.

Druhý zápas play off čeká Toronto už v noci na úterý. Na ledě Bostonu se pokusí o vyrovnání série. „Musíte se umět odrazit. Musíte být schopni jít dál, provést úpravy a vrátit se k hokeji. To je opravdu všechno,“ vzkázal Keefe. A bude to s Nylanderem nebo bez něj? To se uvidí nejspíše pár hodin před zápasem.

Share on Google+