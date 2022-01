Willie O'Ree: Cesta prvního černošského hráče od zlomeného nosu ke slavnostnímu vyvěšení dresu

Jeho příběh je součástí historie nejslavnější hokejové ligy světa. Jako první hráč tmavé pleti prolomil rasovou bariéru a stal se inspirací pro mnoho svých následovníků. Ukázal jim, že sny se dají plnit bez ohledu na okolnosti. Nerozhodl se být průkopníkem, pouze přijal výzvu a vypořádal se s ní. A zároveň vytvořil prostor pro další menšinové hráče po celém hokejovém světě.

Do prvního týmu Bruins byl povolán jako náhrada za zraněného hráče. K úvodnímu zápasu nastoupil 18. ledna 1958 proti slavným Canadiens. První hráč tmavé pleti v regulérním zápase NHL. V sezóně naskočil ještě jednou a pak se vrátil zpátky do nižší soutěže. Ve dvou utkáních ani jednou nebodoval.

V sezóně 1960-61 se do prvního týmu Bruins vrátil ještě jednou. Odehrál 43 zápasů, ve kterých zaznamenal čtyři branky a deset asistencí. Poté byl vyměněn do Montrealu, ale do nabitého kádru Les Canadiens se neprosadil. Zbytek kariéry strávil v nižších soutěžích, kde brázdil led ještě v požehnaném věku 43 let.

Kvůli barvě pleti se stával často terčem rasově motivovaných útoků, od sprostých nadávek protihráčů či fanoušků až po cílené fyzické ataky na ledě. Asi nejbrutálnější byla bitka s chicagským Ericem Nesterenkem, který O'Reemu vyrazil přední zuby a zlomil nos. Ten ho na oplátku vzal holí přes hlavu.

Doba, kterou O'Ree strávil v NHL, byla sice krátká, ale tato zkušenost ho podnítila k boji za rozmanitější hokejové prostředí.

Od roku 1998 je Willie O'Ree vyslancem NHL pro inkluzi neboli začlenění. Cestuje po Severní Americe a ve školách či hokejových programech propaguje inkluzi, odvahu a sebevědomí. V roce 2018 byl zvolen do Hokejové síně slávy v Torontu.

Velkou inspirací se stal například pro útočníka tmavé pleti Waynea Simmondse, který už v NHL odehrál bezmála 1000 zápasů. Pro ESPN nedávno zavzpomínal na své začátky: „Pamatuji si, že mi bylo 6 nebo 7 let a řekl jsem rodičům: ´Chci hrát hokej´. A oni řekli, abych si nejprve něco vyhledal o Willie O'Reem. Chtěli, abych věděl, proč jsem dostal tuto příležitost hrát tuhle hru. Hodně jsem četl o Willieho dospívání a od té doby je Willie mým idolem. Bez něj by nejen černé děti, ale ani děti z jiných menšin pravděpodobně nedostaly příležitost. Každé etnikum má svého průkopníka, někoho, kdo byl první. A Willie byl ten první."

Ve stejný den, tedy 18. ledna, jen o 60 let později, se bostonští Medvědi rozhodli vyvěsit dres s číslem 22, který O'Ree u nich nosil, pod strop své domovské TD Garden arény.

Dlouholetý novinář serveru The Athletic Fluto Shinzawa, specializující se na právě na Bruins, popisuje tento ceremoniál: „Vyřazení O'Reeho čísla je stejně důležitý okamžik, jako kterýkoli jiný v historii organizace. Oceňuje jeho úspěch, který patří mezi nejklíčovější akce tohoto sportu při prolomení rasové bariéry. Vzdává také hold příspěvkům v jeho hráčské kariéře. Jako ambasador diverzity ligy zasáhl ještě více do životů mladých lidí. V TD Garden byla příjemná atmosféra. Během rozcvičky měl každý Medvěd a Hurikán na sobě O'Reeovo číslo 22. O'Ree pronesl svůj projev na výsledkové tabuli skrze video ze svého domova v San Diegu. Ex-Bruin Anson Carter a zástupci SCORE Boston Dallas Jackson, Toryn Jackson, Austin Nelson a Donald Craft poté vytáhli číslo 22 pod strop haly.“

O'Ree se často objevuje i na draftu, aby povzbudil mladé nadějné hráče. Anthony Duclair, současná hvězda Floridy Panthers, vzpomíná na setkání s ním během draftu 2013 takto: „Byl jsem v úžasu, abych byl upřímný," řekl Duclair. "Znamenal hodně a dotkl se životů tolika lidí. Pamatuji si, že jsme mluvili o tvrdé práci a bytí sám sebou. Opravdu jsem si ta slova vzal k srdci. Nesnažte se být někým jiným, abyste potěšili ostatní lidi. Jen tvrdě pracujte a bavte se. To bylo jeho poselství."

Sám o Willie O'Ree své životní pouti říká: „Chci, aby si mě pamatovali nejen jako prvního černého hráče, který hrál v NHL, ale jako jednotlivce, který chtěl zapojit chlapce a dívky, pomoci jim stanovit si cíle a pracovat na nich a cítit se při tom dobře. Myslím, že je to velmi důležité."

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+