Winnipeg padl s Philadelphií, do čela tak jde Vancouver. Oilers i Kraken dál vítězí

V noci ze soboty na neděli vyrazilo do akce všech dvaatřicet týmů. NHL má staronového lídra! Do čela se vyhoupl Vancouver, který těsně zvítězil v Buffalu. Winnipeg naopak ztratil s Philadelphií, a tak první pozici musel nedobrovolně přepustit. Oilers i Kraken natáhli svou vítěznou šňůru, naopak Florida nestačila na New Jersey. Z výhry v prodloužení se radoval Boston.

WASHINGTON CAPITALS - NEW YORK RANGERS

3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Mizérie Rangers trvá





Hokejisté Rangers prohráli čtvrté utkání za sebou. Přitom ve Washingtonu to pro ně dlouho vypadalo dobře díky dvěma brankám obránce Foxe, jenže Capitals duel ve třetí periodě otočili. Celek z hlavního města USA si poradil i bez kapitána Alexandra Ovečkina.

Branky a nahrávky

18. Mantha (McMichael), 47. Dowd (Je. Kuzněcov, Carlson), 49. Oshie (D. Strome, Edmundson) – 14. Fox (Cuylle, Kreider), 26. Fox.

Statistiky

Střely na bránu: 21 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Charlie Lindgren (WSH) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:57

Jonathan Quick (NYR) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 57:38

Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 23:11

Tři hvězdy utkání

1. Charlie Lindgren (WSH) – 25 zákroků

2. Adam Fox (NYR) – 2+0

3. T. J. Oshie (WSH) – 1+0

BUFFALO SABRES - VANCOUVER CANUCKS

0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Canucks stačil jeden gól





Vancouver se díky vítězství nad Buffalem znovu dostal do čela NHL. Nicméně proti Sabres se pořádně natrápil, neboť skóroval jen jednou. Hrdinou duelu se nakonec stal útočník Sam Lafferty, jenž dal svou desátou branku v ročníku.

Branky a nahrávky

23. Lafferty (Zadorov).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 23 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 13 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 58:05

Thatcher Demko (VAN) – 26 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:31

Tři hvězdy utkání

1. Thatcher Demko (VAN) – 26 zákroků

2. Sam Lafferty (VAN) – 1+0

3. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 22 zákroků

OTTAWA SENATORS - SAN JOSE SHARKS

5:4 (2:1, 2:2, 1:1)

Stützle čtyřikrát asistoval





V souboji dvou posledních týmů svých konferencí byla od začátku lepší Ottawa. Senátoři nakonec vyhráli 5:4, nicméně jejich střelecké převaze tento výsledek úplně neodpovídá. Za domácí čtyřikrát asistoval Němec Tim Stützle, naopak hned pět střeleckých pokusů Sharks měl na svědomí Filip Zadina, který se jednou prosadil.

Branky a nahrávky

5. Giroux (B. Tkachuk, Zub), 10. Chabot (Tarasenko, Stützle), 28. B. Tkachuk (Batherson, Stützle), 33. Batherson (Zub, Stützle), 60. Tarasenko (Zub, Stützle) – 13. Duclair (Barabanov, Ferraro), 24. M. Vlasic (Duclair, Granlund), 27. Labanc (Ferraro, Hoffman), 57. Zadina (Hertl, Ferraro).

Statistiky

Střely na bránu: 41 – 18 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonas Korpisalo (OTT) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 60:00

Mackenzie Blackwood (SJS) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 59:55



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:45

Filip Zadina (SJS) – 1+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:05

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:04

Jan Rutta (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:06

Tři hvězdy utkání

1. Tim Stützle (OTT) – 0+4

2. Drake Batherson (OTT) – 1+1

3. Vladimir Tarasenko (OTT) – 1+1

FLORIDA PANTHERS - NEW JERSEY DEVILS

1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Vítězná série Floridy je u konce





Florida nepoznala hořkost porážky dlouhých devět zápasů, avšak na New Jersey tentokrát nestačila. Sice byla střelecky aktivnější, ale výtečný výkon podal hostující brankář Daws. Za Devils znovu bodoval slovenský talent Šimon Nemec.

Branky a nahrávky

40. Reinhart (M. Tkachuk, Montour) – 4. Holtz (Nemec, Lazar), 15. Bratt (M. McLeod), 24. Haula, 60. Marino.

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 22 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 57:12

Nico Daws (NJD) – 36 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,3 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:23

Tři hvězdy utkání

1. Nico Daws (NJD) – 36 zákroků

2. Erik Haula (NJD) – 1+0

3. Sam Reinhart (FLA) – 1+0

CAROLINA HURRICANES - PITTSBURGH PENGUINS

3:2pp. (2:0, 0:0, 0:2 - 1:0)

Pesce vstřelil dvě branky





Carolina dlouho nad Pittsburghem vedla o dva góly, jenže Tučňáci nakonec zápas dokázali dotáhnout do prodloužení. Ve 47. minutě snížil Guentzel a jen 53 vteřin před třetí sirénou srovnal Rust. Prodloužení ale rozhodl svým druhým gólem v utkání bek Brett Pesce.

Branky a nahrávky

7. Pesce (S. Aho, A. Svečnikov), 10. Martinook (Chatfield), 62. Pesce (Teräväinen, Jarvis) – 47. Guentzel (Crosby, Rust), 60. Rust (E. Karlsson, Letang).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 40 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Antti Raanta (CAR) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 61:41

Tristan Jarry (PIT) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:50

Československá stopa v utkání

Radim Zohorna (PIT) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 4:26

Tři hvězdy utkání

1. Brett Pesce (CAR) – 2+0

2. Antti Raanta (CAR) – 38 zákroků

3. Sebastian Aho (CAR) – 0+1

COLUMBUS BLUE JACKETS - SEATTLE KRAKEN

4:7 (2:2, 1:2, 1:3)

Přestřelka v Columbusu





Seattle má parádní formu! Vyhrál deváté utkání za sebou a zároveň bodoval potřinácté v řadě. Kraken tentokrát zvítězili na ledě Columbusu 7:4. Jednou asistencí se na výhře podílel slovenský forvard Tomáš Tatar.

Branky a nahrávky

2. Provorov (Fantilli), 13. Provorov (Marčenko, Peeke), 25. Marčenko (A. Boqvist, J. Gaudreau), 53. Bemström (K. Johnson, Peeke) – 12. Eberle (Larsson, Tatar), 16. McCann (Bjorkstrand), 30. Kartye (Dunn, Gourde), 34. Bjorkstrand (McCann, Schultz), 47. McCann (Schwartz, Dumoulin), 49. Dumoulin (Schultz, Wennberg), 59. Tolvanen (Gourde, Bjorkstrand).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 36 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 9 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Daniil Tarasov (CBJ) – 29 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,9 %, odchytal 57:38

Joey Daccord (SEA) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (SEA) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:08

Tři hvězdy utkání

1. Jared McCann (SEA) – 2+1

2. Ivan Provorov (CBJ) – 2+0

3. Oliver Bjorkstrand (SEA) – 1+2

MONTREAL CANADIENS - EDMONTON OILERS

1:2pp. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Edmonton dál píše klubovou historii





Po velmi špatném začátku soutěže začíná Edmonton naplno prokazovat svůj potenciál. Oilers zapsali desátou výhru v řadě a dál píšou už tak velmi bohatou klubovou historii. V Montrealu to ale dlouho moc příznivě nevypadalo, na gól Caufielda odpověděl Draisaitl až ve třetí třetině. Prodloužení pak rozhodl obránce Bouchard.

Branky a nahrávky

2. Caufield (Suzuki, Matheson) – 41. Draisaitl (Foegele, E. Kane), 63. Bouchard (McDavid, Draisaitl).

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 41 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 39 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,1 %, odchytal 62:01

Stuart Skinner (EDM) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 61:32

Československá stopa v utkání

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:34

Tři hvězdy utkání

1. Samuel Montembeault (MTL) – 39 zákroků

2. Michael Matheson (MTL) – 0+1

3. Evan Bouchard (EDM) – 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - ANAHEIM DUCKS

5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Jasná záležitost





Lukáš Dostál zažil velmi těžké utkání na ledě Tampy, domácí na něj vyslali přes 40 střel. Blesky nakonec utkání zvládly jednoznačným poměrem 5:1. Tři kanadské body zapsali Nikita Kučerov a Steven Stamkos.

Branky a nahrávky

26. Hedman (Stamkos, Kučerov), 31. Stamkos (Point, Kučerov), 35. Stamkos (Kučerov, D. Raddysh), 50. de Haan, 59. Hagel (Paul, Perbix) – 34. Vatrano (Fowler, R. Strome).

Statistiky

Střely na bránu: 41 – 20 | Přesilová hra: 3/3 – 1/3 | Trestné minuty: 20 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 60:00

Lukáš Dostál (ANA) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Lukáš Dostál (ANA) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 60:00

Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:34

Tři hvězdy utkání

1. Nikita Kučerov (TBL) – 0+3

2. Steven Stamkos (TBL) – 2+1

3. Emil Lilleberg (TBL) – 0+0

TORONTO MAPLE LEAFS - COLORADO AVALANCHE

3:5 (3:0, 0:2, 0:3)

Výtečný obrat Lavin

Toronto po první části vedlo nad Coloradem o tři branky, ale pak utkání ztratilo. Hosté ve druhém dějství skórovali dvakrát, načež ve třetí části přidali tři góly. Colorado zvládlo třetí zápas za sebou.

Branky a nahrávky

7. Domi, 11. Rielly, 16. Liljegren – 26. Drouin (Colton, MacKinnon), 34. Rantanen (Girard), 48. Cogliano (Manson, L. O'Connor), 57. MacKinnon (Rantanen, Drouin), 60. Colton (R. Johansen, Kiviranta).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 33 | Přesilová hra: 0/1 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (TOR) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:27

Alexandar Georgijev (COL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 59:34

Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:57

Tři hvězdy utkání

1. Nathan MacKinnon (COL) – 1+1

2. Jonathan Drouin (COL) – 1+1

3. Morgan Rielly (TOR) – 1+0

DETROIT RED WINGS - LOS ANGELES KINGS

5:3 (1:1, 4:0, 0:2)

Druhá třetina vyhnala Talbota z brány

Detroit si v domácím prostředí poradil s Los Angeles 5:3. O vývoji utkání rozhodla druhá třetina, ve které se Red Wings prosadili celkem čtyřikrát. Do třetí periody už nastoupil David Rittich, který pochytal všechny tři střely.

Branky a nahrávky

3. Larkin (Perron), 30. Larkin (P. Kane, Gostisbehere), 37. Fabbri (Sprong, Veleno), 38. P. Kane (DeBrincat, Petry), 40. Copp (Fischer, Petry) – 7. Byfield (Kopitar, Fiala), 44. Dubois (Laferriere, Danault), 46. Byfield (Kopitar, Fiala).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 36 | Přesilová hra: 1/3 – 3/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (DET) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:53

Cam Talbot (LAK) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 39:54

David Rittich (LAK) – 3 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 16:27

Československá stopa v utkání

David Rittich (LAK) – 3 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 16:27

Tři hvězdy utkání

1. Dylan Larkin (DET) – 2+0

2. Quinton Byfield (LAK) – 2+0

3. Patrick Kane (DET) – 1+1

WINNIPEG JETS - PHILADELPHIA FLYERS

0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Nenápadná Philadelphia znovu vyhrála

Před začátkem ročníku by asi málokdo řekl, že zhruba v polovině soutěže bude Philadelphia na pátém místě Východní konference. Dobrou formu Letci potvrdili i na ledě nejlepšího týmu, díky dvěma brankám Cama Atkinsona zvítězili 2:0.

Branky a nahrávky

15. Atkinson (Farabee, Poehling), 23. Atkinson (Frost, York).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 36 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 57:24

Samuel Ersson (PHI) – 35 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:55

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Samuel Ersson (PHI) – 35 zákroků

2. Cam Atkinson (PHI) – 2+0

3. Adam Lowry (WPG) – 0+0

CHICAGO BLACKHAWKS - DALLAS STARS

1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Nadějné skóre Chicago neudrželo

Chicago se ve 33. minutě v utkání s Dallasem dostalo do vedení, ale třetí třetina už patřila Stars. Rozdílový úder zaznamenal pět minut před koncem Marchment, na kterého v úplném závěru navázal Pavelski.

Branky a nahrávky

33. Katchouk (Sanford) – 43. Duchene (Hintz, J. Robertson), 55. Marchment (Dadonov, Hanley), 60. Pavelski (Hintz, Benn).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 58:11

Scott Wedgewood (DAL) – 14 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 28:49

Jake Oettinger (DAL) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 31:11

Československá stopa v utkání

Petr Mrázek (CHI) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 58:11

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:26

Tři hvězdy utkání

1. Mason Marchment (DAL) – 1+0

2. Matt Duchene (DAL) – 1+0

3. Boris Katchouk (CHI) – 1+0

MINNESOTA WILD - ARIZONA COYOTES

0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Arizona dominovala





Hokejisté Arizony vyhráli na ledě Minnesoty jasně 6:0. Hattrickem se blýskl zkušený útočník Nick Bjugstad, další skvělý výkon navíc podal brankář Connor Ingram. Kojoti tedy napravili minulé nepodařené vystoupení s Calgary.

Branky a nahrávky

6. Kerfoot (Keller, Durzi), 12. Bjugstad (Kesselring), 18. Bjugstad (Crouse, Zucker), 22. Keller (Durzi, McBain), 27. Bjugstad (Zucker, Stecher), 41. Keller (McBain, Schmaltz).

Statistiky

Střely na bránu: 38 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 2/3 | Trestné minuty: 18 – 18

Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 13 zákroků, 5 OG, úspěšnost 72,2 %, odchytal 26:40

Marc-Andre Fleury (MIN) – 14 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 33:20

Connor Ingram (ARI) – 38 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:39

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Nick Bjugstad (ARI) – 3+0

2. Connor Ingram (ARI) – 38 zákroků

3. Clayton Keller (ARI) – 2+1

NASHVILLE PREDATORS - NEW YORK ISLANDERS

3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Rozhodující gól v čase 59:52





Dlouhých 52 minut čekali diváci v Nashvillu na první branku. Hosty poslal do vedení Pageau, nicméně o čtyři minuty později srovnal Evangelista. Už to vypadalo, že se půjde do prodloužení, ovšem osm sekund před sirénou rozhodl Carrier. V poslední sekundě potvrdil výhru Predators Pärssinen.

Branky a nahrávky

56. Evangelista (McDonagh, Tomasino), 60. A. Carrier (Lauzon, F. Forsberg), 60. Pärssinen (Josi) – 52. Pageau (Dobson, Clutterbuck).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 25 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 59:53

Ilja Sorokin (NYI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:53

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Juuse Saros (NSH) – 24 zákroků

2. Alexandre Carrier (NSH) – 1+0

3. Luke Evangelista (NSH) – 1+0

ST. LOUIS BLUES - BOSTON BRUINS

3:4pp. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Boston tentokrát v prodloužení uspěl





Po třech prohrách v nastaveném čase za sebou tentokrát Medvědi získali dva body. Na ledě St. Louis třikrát vedli, ale domácí pokaždé srovnali. V prodloužení nakonec rozhodl obránce Charlie McAvoy, kterému asistoval David Pastrňák. Dva góly vstřelil i bostonský kapitán Brad Marchand.

Branky a nahrávky

7. Hayes (Kapanen, Leddy), 31. Neighbours (Kyrou, Thomas), 55. Sundqvist (Perunovich, B. Schenn) – 6. Marchand (Coyle), 27. McAvoy (J. Boqvist, J. van Riemsdyk), 48. Marchand (Pastrňák, J. van Riemsdyk), 62. McAvoy (Pastrňák).

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 35 | Přesilová hra: 2/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 61:10

Jeremy Swayman (BOS) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 61:10

Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 0+2, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:46

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:34

Tři hvězdy utkání

1. Charlie McAvoy (BOS) – 2+0

2. Brad Marchand (BOS) – 2+0

3. Kevin Hayes (STL) – 1+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - CALGARY FLAMES

1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Calgary znovu uspělo





Hokejisté Calgary potvrdili na ledě Vegas velmi dobrou formu z posledních duelů. Tentokrát sice nevsítili šest branek, i tři trefy ale na výhru stačily. V závěrečné třetině pouze korigoval ztrátu Vegas Chandler Stephenson.

Branky a nahrávky

49. Stephenson (Stone, Martinez) – 12. Coleman (Backlund, R. Andersson), 14. Kadri (Zary), 38. Backlund (Mangiapane, Coleman).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 57:59

Jacob Markström (CGY) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Adam Ružička (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:46

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:47

Tři hvězdy utkání

1. Jacob Markström (CGY) – 31 zákroků

2. Nazem Kadri (CGY) – 1+0

3. Chandler Stephenson (VGK) – 1+0

