Winnipeg se k výhře prostřílel! Ani jeden favorit nezaváhal

Po včerejších dvou zápasech se NHL dostalo do tempa a hrálo se hned ve čtyřech arénách. A nutno říct, že se ve všech slavilo. Nejbláznivější utkání se odehrálo ve Winnipegu, kde Jets porazili Avalanche výsledkem 7:6.

FLORIDA PANTHERS - TAMPA BAY LIGHTNING

3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

STAV SÉRIE: 1:0

Těsná výhra Panthers

První floridské derby přineslo to, co se očekávalo. Panthers byli v zápase lepším týmem a vytvořili si toho v útočném pásmu více. Lightning nicméně dokázali držet krok a hrálo se až do poslední sekundy. V závěru skvěle zachytal Sergej Bobrovskij, jenž dovedl svůj tým k úvodní výhře 3:2.

Branky a nahrávky

7. Reinhart (Forsling, Barkov), 41. Verhaeghe (Barkov, M. Tkachuk), 58. M. Tkachuk (Ekblad) – 17. Hagel (Cirelli, Stamkos), 60. Stamkos (Kučerov, Point).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 19 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 60:00

Andrej Vasilevskij (TBL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 57:46



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:40



Tři hvězdy utkání

1. Carter Verhaeghe (FLA) - 1+0

2. Matthew Tkachuk (FLA) - 1+1

3. Aleksander Barkov (FLA) - 0+2

NEW YORK RANGERS - WASHINGTON CAPITALS

4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

STAV SÉRIE: 1:0

Poklidná výhra Rangers

Hokejisté Rangers po poklidné první třetině do toho šlápli a dokráčeli k prvnímu pohodlnému vítězství. Celek z Manhattanu skóroval na začátku druhé části hned třikrát a položil pevné základy. Za Capitals dokázal šťastně snížit Martin Fehérváry, to však bylo z jejich strany všechno.

Branky a nahrávky

25. Rempe (Vesey, Goodrow), 25. Panarin (Trocheck, Lafrenière), 27. Vesey (Goodrow), 57. Kreider (Zibanejad, Roslovic) – 28. Fehérváry (Wilson, Protas).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 20 – 26



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00

Charlie Lindgren (WSH) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 59:11



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:40



Tři hvězdy utkání

1. Jimmy Vesey (NYR) - 1+1

2. Barclay Goodrow (NYR) - 0+2

3. Matt Rempe (NYR) - 1+0

WINNIPEG JETS - COLORADO AVALANCHE

7:6 (3:3, 1:0, 3:3)

STAV SÉRIE: 1:0

Bláznivý duel ve Winnipegu

Bílé peklo ve Winnipegu zažilo těžko uvěřitelný úvodní duel série. V tomto zápase padlo hned třináct gólů a k radosti domácích fandů se sedmkrát trefili Jets. Rozhodující byl začátek třetí třetiny, tam si totiž Jets vypracovali tříbrankový náskok. Colorado dokázalo pouze snížit, na vyrovnání již nedosáhlo.

Branky a nahrávky

9. Morrissey (Connor, Dillon), 12. Naměstnikov (Iafallo), 16. Scheifele (Vilardi), 29. Lowry (Dillon, Niederreiter), 44. Lowry (Appleton, Niederreiter), 46. Connor (Morrissey, Scheifele), 49. Connor (Vilardi, Scheifele) – 7. Ničuškin (Manson), 15. Wood (Kiviranta, Colton), 16. MacKinnon (Rantanen, Makar), 47. Lehkonen (Makar, MacKinnon), 53. Makar, 60. Mittelstadt (Lehkonen, Rantanen).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 46 | Přesilová hra: 1/2 – 2/2 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 40 zákroků, 6 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 60:00

Alexandar Georgijev (COL) – 16 zákroků, 7 OG, úspěšnost 69,6 %, odchytal 56:39



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Adam Lowry (WPG) - 2+0

2. Mark Scheifele (WPG) - 1+2

3. Cale Makar (COL) - 1+2

VANCOUVER CANUCKS - NASHVILLE PREDATORS

4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

STAV SÉRIE: 1:0

Obrat Vancouveru ve třetí třetině

Nashville nedal svoji kůži levně a favorizovaný Vancouver pořádně potrápil. Predators po druhé třetině vedli 2:1 a neměli daleko k vítězství. Canucks se nicméně sebrali, dvěma góly během dvanácti sekund duel otočili a následně všechno potvrdil střelou do prázdné branky Dakota Joshua - dnešní první hvězda utkání.

Branky a nahrávky

21. E. Lindholm (Joshua, Zadorov), 49. Q. Hughes (Boeser, Hronek), 50. Joshua (Garland), 59. Joshua (Blueger, J. Miller) – 17. Zucker (Josi, Jankowski), 31. O'Reilly (Nyquist, F. Forsberg).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Juuse Saros (NSH) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 59:13



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:31



Tři hvězdy utkání

1. Dakota Joshua (VAN) - 2+1

2. Quinn Hughes (VAN) - 0+2

3. Ryan O'Reilly (NSH) - 1+0

