Winnipeg si na dalších pět let pojistil spolehlivého centra

Vedení Jets neponechalo nic náhodě, když si Adama Lowryho pojistilo ještě předtím, než se osmadvacetiletý útočník stal volným hráčem, k čemuž by došlo po skončení rozehrané sezóny. Kanadský útočník narozený v USA je s klubem z Winnipegu spjat od roku 2014 a podle všeho toto spojení bude trvat minimálně do roku 2026.

Adam Lowry si od začátku následujícího ročníku finančně mírně polepší. V roce 2018 s ním klub podepsal tříletou smlouvu s výdělkem necelých tří milionů dolarů za sezónu. Vedení Winnipegu je zřejmě s prací útočníka spokojeno, a tak bude od ročníku 2021/2022 pobírat 3,25 milionů dolarů za jednu sezónu.

Americký rodák se do nejprestižnější hokejové ligy světa probojoval v roce 2014, kdy nastoupil do prvního soutěžního zápasu za Winnipeg a toto spojení trvá dodnes. „Myslím si, že do Winnipegu prostě patřím,“ začal Lowry. „Být součástí téhle organizace po tak dlouhou dobu, hrát tady, být tady draftován. Je to ten případ, kdy máte možnost hrát celou svou kariéru za jeden tým a já ji chci využít.“

Winnipeg jej draftoval ve třetím kole draftu v roce 2011 na celkové sedmašedesáté pozici. Do této chvíle si připsal 452 startů v základní části s bilancí 65+78. V play off přidal dalších 31 zápasů, během kterých přispěl bilancí 3+6.

„Vím, jaká je v této organizaci má role. Mám rád mé spoluhráče, zkrátka tento tým miluju, a tak jsem nadšený, že tu můžu zůstat,“ vyjádřil útočník svou velkou radost, že bude v klubu působit i nadále.

Adam Lowry je v rámci hokejistů Winnipegu nejlepším hráčem v počtu hitů, kterých má letos na svém kontě už 132. Mezi útočníky Jets má pak druhý nejvyšší čas strávený v oslabení. Nejčastěji chodí také na vhazování, kterých má letos za sebou už 620.

„Moje role primárně není taková, abych střílel co nejvíce gólů. Snažím se pomoct také v útoku, ale primárně se zaměřuju na obrannou činnost. Rozhodně jsou v mé hře ještě detaily, které bych mohl vylepšit, ale když se poohlédnu dozadu, tak si myslím, že jsem měl na klub pozitivní dopad,“ dodal jedním dechem Lowry.

Winnipeg je momentálně na druhé pozici Severní divize s dostatečným náskokem na pátou pozici, a tak se dá očekávat, že se Jets do play off letos podívají, i když to samozřejmě stoprocentní ještě není. Podaří se celku z Kanady vyladit formu tak, aby mohl pomýšlet na zisk Stanley Cupu?

