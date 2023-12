Winter Classic se blíží. Není to obyčejný zápas, ví trenér Vegas

Winter Classic jako obyčejný zápas? Ani omylem. Alespoň pro Bruce Cassidyho, trenéra Vegas Golden Knights. Ten si je plně vědom jeho významu a toho, co bude pro hráče znamenat, až na Nový rok vstoupí na led v T-Mobile Parku proti Seattlu.

"Není to jen jeden zápas z dlouhé sezony," řekl Cassidy. "Je to jiný pocit. Je to jiná atmosféra. Takže byste to měli všechno vstřebat, je to zážitek na celý život."

Cassidy proto chce, aby jeho hráči dělali to, co mají tendenci dělat při takovýchto památných příležitostech: užívali si ho.

"Myslím, že je to něco, na co se všichni těší," řekl útočník Jack Eichel, který si Winter Classic zahrál v roce 2018 s Buffalem. "Je v tom spousta energie. Všichni jsou v dobré náladě. Zítra tu máme rodinné bruslení. To všechno k tomu patří. Jsou to všechno věci, které bychom si měli užívat jako tým, a myslím, že se nám to daří."

Pro obránce Alexe Pietrangela bude tento zážitek nezapomenutelnější než jeho první Winter Classic v roce 2017 se St. Louis, protože jeho děti jsou starší a chápou význam této události.

"Ví, o co jde. Je znát, že už jsou ve fázi, kdy to chápou," řekl Pietrangelo. "Děti si berou brusle, takže pro ně je to super zážitek, kdy si zabruslit s tátou."

Golden Knights strávili většinu sobotního tréninku probíráním drobných detailů zápasu s Kraken, ale den před zápasem už se zaměří na to, aby si zvykli na různé prvky, které s venkovním zápasem souvisejí.

"Vyzkoušíme si, jaké jsou venku podmínky na ledě," řekl Cassidy. "Nebude to běžný předzápasový trénink. Jsem si jistý, že se kluci budou rozhlížet a budou nadšení, že tam mohou být."

Cassidy také chce, aby se jeho tým i nadále soustředil na úkol, kterým je získání dvou bodů, ale zároveň bude dbát na to, aby si jeho svěřenci den vychutnali co nejlépe.

"Vrátí vás to zpátky do doby, kdy vám bylo deset, dvanáct let," dodal Cassidy. "Prostě jste venku a hrajete hokej. Samozřejmě jsou v tom dva body, ale na takovou událost budou vzpomínat celý život."

