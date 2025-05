Wolverine a syn Albánského vraha. Toronto táhnou dva Maxové a obhájce má trable

Torontský kouč Craig Berube označil jeho roli za stěžejní. A to nemluvil (jen) o produktivitě, ale především o fyzické hře. Důrazu, nasazení, bojovnosti. Max Pacioretty potvrzuje, proč se mu říká Wolverine. Zase se dokázal vrátit po nepříjemných zdravotních patáliích a opět komiksového hrdinu připomíná i svou energickou hrou. Umí do soupeřů zaseknout drápy, "seknout" je i gólem. Válí tak, jako to u něj po všech těch zraněních nečekal jen málokdo. A není sám, kdo zdatně doplňuje "Fantastic Four" v sestavě Maple Leafs.

31 hitů.

Nikdo jich v torontském dresu nerozdal v letošním play-off víc. Autor? Právě Pacioretty, který přitom v prvních dvou duelech úvodní rundy proti ottawským Senátorům zůstal jen zaparkovaný na tribuně.

Ohromující.

Cítit na ledě je i další Max, syn bývalého elitního bijce Tie Domiho, jemuž se přezdívalo Albánský vrah. Už v první sérii připomněl velkou noc svého táty, když podobně jako kdysi on rozhodl v barvách Maple Leafs prodloužení.

Potíže dělají oba Maxové i Floridě, obří zkoušce, která důkladně prověřuje, zda ambice ukončit čekání na zisk Stanley Cup, které se táhne už od roku 1967.

Vždyť jde o úřadující šampiony NHL, navíc doplněné třeba o Setha Jonese či Brada Marchanda. Postoupili přes rivaly z Tampy, Bolts, další těžké váze Východní konference, vystavili stopku v pěti mačích..

Zkrátka Toronto čelí výzvě z nejnáročnějších.

A zatím ji zvládá. Ano, tradičně spoléhá na čtyřlístek Mitch Marner, John Tavares, Auston Matthews a William Nylander. Ale oproti minulosti Javorovým listům mocně pomáhají i jiní.

Zejména Pacioretty.

Tři mače za sebou se blýskl dvoubodovým ziskem! A to vousatého Američana, někdejšího kapitána montrealských Canadiens už mnozí odepisovali. Divili jste se? Vždyť o kontrakt musel bojovat v přípravném kempu, podepsal za "pakatel", základní část mu nevyšla, navíc byl opět zraněný.

"Odvádí pro nás skvělou práci, dobře pasuje do našeho mančaftu. Ukazuje, jaké úsilí věnoval svému návratu a tomu, aby jeho kariéra nekončila neslavně. Byl tomu hodně oddaný, teď se to ukazuje," říká o něm Berube.

Houževnatost a výjimečně silná vůle, to je jeho dobře známá doména. Obojí "Patches" demonstroval už v roce 2012, kdy si došel pro Bill Masterton Trophy.

Pochvalu si zaslouží i Domi, který zase jednou potvrzuje, že pro vyřazovací boje má hru jako ulitou, když částečně čerpá ze své "drsňácké DNA". Dovedl v nich excelovat za dallaské Hvězdy i carolinské Hurikány, víc než solidně si vedl za Toronto už loni.

A teď v tomhle trendu rtuťovitý a zároveň tuze šikovný Kanaďan pokračuje. Agresivně hrající forvard dává, stejně jako Pacioretty, pocítit Floridě její vlastní medicínu. Cats navrch nestíhají, jak sami přiznávají, zachytávat rychlá přečíslení.

Byť pokaždé prohráli těsně o gól, domů se vrací za stavu 0:2 na zápasy. S vědomím, že se jim Berubeho skvadra vyrovná v ostrých loktech a v dalších aspektech hry, bruslení, šikovnosti, kombinaci i defenzivní činnosti, si s nimi nezadá.

Tahle série dostala zápletku, má grády a slibuje monumentální finiš. I díky dvěma "šíleným Maxům".

