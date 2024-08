Wright je připraven na plnohodnotnou roli u Krakenů. Zazáří v NHL?

Čtyřka draftu 2022 stále čeká na svou pořádnou šanci v NHL. Shane Wright zatím cestoval mezi různými soutěžemi a týmy. Dvakrát si zahrál finále AHL. Dočká se ale stálého místa v sestavě Krakenů v příští sezóně?

Po draftu do NHL zažil poměrně turbulentní sezónu. Shane Wright vystřídal kanadskou juniorku, AHL i NHL. Dokráčel si pro zlato na mistrovství světa do dvaceti let a zahrál si také finále bojů o Calder Cup, ve kterém však Firebirds nezvládli souboj s Hershey Bears.

Uplynulý ročník už se kanadský útočník pohyboval pouze v profesionálním hokeji. Více času strávil na farmě v Palm Desert, kde sídlí Coachella Valley Birds. V 59 duelech zapsal 47 bodů, dalších 13 bodů posbíral v play off, kde opět skončili těsně před vrcholem. S Hershey tentokrát padli poměrem 2:4 na zápasy. V NHL si vyzkoušel osm duelů, ve kterých vsítil čtyři branky a přidal jednu asistenci. Jak se připravuje na nový ročník?

„Myslím, že je to prostě takový obvyklý průběh letní pauzy. Opravdu se snažím být větší a silnější, snažím se být na sebe přísný a hodně cvičit. Dostávám se na led s dobrými hráči a dobrými skupinami a opravdu se snažím být co nejlepší a snažím se dostat do formy a připravit se na tréninkový kemp,“ popsal Wright.

Úspěch Shanea Wrighta v AHL přišel pod vedením kouče Dana Bylsmy, který se pro novou sezónu přesune na lavičku Seattlu do NHL. Společně s ním se do hlavního týmu posouvá i Jessica Campbellová. Oba měli výrazný podíl na vývoji Wrighta.

Wright bude mít v této sezóně příležitost získat v Seattlu plnohodnotnou roli a dokázat, že patří na tu nejvyšší hokejovou úroveň. Myslí si, že je připraven, a stejně tak si to myslí i jeho trenér. To je dobré znamení pro jeho šance dostat se do hlavního týmu.

„Myslím, že tento rok mu posloužil jako skvělá příležitost, aby se prosadil. Prostě musí jít, odehrát 72 zápasů, hrát play off a pracovat na své hře a rozvíjet se jako člověk i jako hráč. Myslím, že je to jasně patrné. Bylo skvělé vidět jeho progres v průběhu celého roku,“ popsal kouč Bylsma.

Ačkoli skok z AHL do NHL bude náročný, Wright bude mít výhodu známosti s trenérem. Pokud tedy projde tréninkovým kempem až do hlavního týmu Krakenů.

„Mám Dana jako trenéra rád. Celkově se mi líbí, jakým způsobem předává své poselství, jak motivuje a jak se s hráči sbližuje. Opravdu se s tím dokážu ztotožnit a myslím si, že je to také chytrý trenér. Je tak zapálený a je velmi detailní,“ sdělil Wright.

Seattle je v NHL pouze tři roky. Zatím se Krakeni kvalifikovali do play off pouze jednou, v roce 2023 vyřadili v prvním kole obhájce Stanley Cupu z Colorada, ale v tom druhém nezvládli sedmizápasový souboj s Dallasem. V uplynulém ročníku je od účasti ve vyřazovacích bojích dělilo 17 bodů.

