Wyatt Johnston propálil Dobeše a ve 22 letech dosáhl na 100 branek

Dallas má velkou sílu, jak dopředu, tak dozadu, v řadách útočných se ale už delší dobu rýsuje nenápadná hvězdička. Wyatt Johnston, rodák z Toronta, zatím drží druhé místo v bodování týmu a s 11 brankami drží krok s nejlepšími střelci ligy. Není to však poprvé, co dokazuje, že střílet góly umí.
Příběh z draftu Wyatta Johnstona se již stal pro fanoušky Dallasu ohranou pohádkou. Podobně jako objev Jamieho Benna v pátém kole v roce 2007 a draft v roce 2017, který přinesl Mira Heiskanena, Jakea Oettingera a Jasona Robertsona, je i draft v roce 2021 mezi fanoušky Stars často zmiňován.
Wyatt Johnston byl vybrán z 23. pozice, a to za celou covidovou sezónu neodehrál jediné soutěžní utkání. Sice si vyzkoušel 7 zápasů ve Friscu, kde se konalo MS do 18 let, to je ale na draftovou sezónu hodně málo. Nyní by však s velkou pravděpodobností byl jedničkou draftu místo Owena Powera.
Ve 22 letech zapsal v nejlepší hokejové lize světa už 100 branek, ke kterým přidal 98 asistencí a patří mezi ofenzivní tahouny Dallasu i v takto nízkém věku. Johnston je prvním hráčem z draftu 2021, který dosáhl milníku 100 gólů.
Druhý nejlepší střelec z tohoto ročníku – Matty Beniers – má na svém kontě 64 branek. Právě na této statistice se potvrzuje dominance Johnstona mezi svými vrstevníky.
V nočním utkání s Montrealem, které dopadlo jednoznačně 7:0 pro Dallas, se také stal druhým nejrychlejším hráčem v historii Stars, který dosáhl stovky gólů. A jak jinak než z přesilovky.
Právě v početních výhodách zaznamenal čtvrtinu svých branek. V aktuálním ročníku opět této statistice kraluje a z 11 branek poslal do sítě hned 8 v nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Proti Montrealu pak otevíral skóre, kdy z mezikruží propálil Jakuba Dobeše.
Johnston ale nedodává pouze góly a asistence. Má také skvělý cit pro defenzivní činnost, která je pro centra velice důležitá. Je výborný směrem dozadu, dokáže velmi rychle získat kotouče a rozjet útočné akce.
Naštěstí pro Dallas bude ještě nějakou dobu nosit dres Victory Green. Na začátku tohoto roku podepsal pětiletou smlouvu na 42 milionů dolarů, díky které zůstane v Texasu až do roku 2030. Pro Stars to tak může být ta nejlepší smlouva, kterou v organizaci budou mít.
