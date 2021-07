Yandle se nečekaně loučí s Floridou!

Zkušený čtyřiatřicetiletý obránce podepsal s Pantery v roce 2016 sedmiletou smlouvu, avšak poslední dvě sezóny nebudou naplněny podle původního plánu. Vedení Floridy se totiž rozhodlo amerického zadáka vykoupit ze smlouvy, a tak se zanedlouho Keith Yandle stane nechráněným volným hráčem.

Keith Yandle bude rozhodně velmi zajímavým zbožím. Čtyřiatřicetiletý bek je mezi všemi obránci v NHL, kteří do nejprestižnější hokejové ligy světa vlétli od sezóny 2006/2007, tím nejproduktivnějším v rámci přesilových her, ve kterých si připsal 282 kanadských bodů.

Jedná se také o hokejistu, kterého neskolí ani kdejaká nemoc. Florida jej v rámci letošního play off sice ve třetím zápase proti Tampě vynechala ze sestavy, avšak bylo to poprvé od 22. března 2009, kdy americký zadák vynechal utkání - tehdy ještě působil v celku Phoenix Coyotes. Bez přestávky naskočil do 979 zápasů, což je pouze o dvě utkání méně než rekordman Phil Kessel, jenž se také může pochlubit podobnou vitalitou.

„Extrémně obtížné,“ začal s komentářem situace ohledně zkušeného zadáka kouč Floridy Joel Quenneville. „Měli jsme řadu obránců, kteří hráli pravděpodobně na srovnatelné úrovni a ti kluci bývali mimo sestavu. Zkrátka jsme se rozhodli, že vsadíme na jiné hráče.“

Keith Yandle odehrál 922 po sobě jdoucích zápasů v základních částech, což je druhá nejdelší série po Dougu Jarvisovi (964). V play off si připsal 57 po sobě jdoucích zápasů. V poslední základní části za Floridu si připsal bilanci 3+24. 7. března si v zápase proti Carolině připsal také tisící zápas v kariéře.

Podle slov trenéra však svůj osud přijal statečně. „Většinu času hrál dobře. S osudem se vypořádal ukázkově. Nebylo to opravdu lehké rozhodnutí a už vůbec to není lehké pro něj, ale popral se s tím jako profesionál.“

Panteři mají několik mladších obránců, na kterých bude vedení klubu chtít stavět. Jedním z nich je Pětadvacetiletý Gustav Forsling, který odehrál velmi dobrou sezónu, když si připsal bilanci 5+12 a v tabulce pravdy má kladnou hodnotu +17. Právě Forsling podepsal s Floridou ve čtvrtek smlouvu na další tři sezóny.

Keith Yandle si zatím už v tak bohaté kariéře připsal 600 bodů, když má bilanci 102+498 v rámci základních částí. Nastupoval postupně za Phoenix, newyorské Jezdce a Floridu. V play off má bilanci 6+30 za 58 utkání. Který klub nakonec uloví produktivního zadáka?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+