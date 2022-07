Yzerman přikládá pod kotel a dělá z Red Wings zajímavý tým

Jedním z nejaktivnějších generálních manažerů byl v první den otevření trhu s volnými hráči zcela jednoznačně Steve Yzerman. Hlava Red Wings nezahálela a do Detroitu přiváděla jedno jméno za druhým. Jednou z posil byl i český útočník Dominik Kubalík.

Steve Yzerman nastoupil do Detroitu 19. dubna 2019 a rozhodně věděl, že před sebou nemá žádný lehký úkol. Red Wings se nacházeli před kompletní přestavbou, která byla po letech velké slávy nevyhnutelná. Úvodní sezóna pod Yzermanem byla tragická, Red Wings v ní získali pouhých 39 bodů a skončili zcela poslední. Ročník 2019-2020 se dá však označit za dno, od kterého se Detroit odrazil.

V následujících dvou ročnících se Detroit vždy zlepšil. Sezónu 2020/2021 zakončil na 27. místě celé NHL, tu minulou skončil o dvě příčky výše. Nicméně ročník 2021/2022 ukázal, že Red Wings mají hráče, na kterých půjde budoucí tým stavět. Skvěle si vedli především nováčci Moritz Seider (vítěz Calder Trophy) a Lucas Raymond a kvalitní práci odváděli i ti, od kterých se to čekalo (Dylan Larkin a Tyler Bertuzzi - později v ročníku i Jakub Vrána).

Yzerman je v lize znám svoji trpělivostí, což několikrát i zmiňoval při svých rozhovorech. I když se zdá, že by se Red Wings mohli nějakým velkým podpisem či výměnou rychle přiblížit k postupu do play-off, lodivod Detroitu to odmítá. Všechno má svůj čas a je třeba dělat ty správné postupné kroky. A jak se zdá, Yzerman se tím řídil i během letošního léta, ve kterém se rozhodl posilovat jak na ledě, tak i mimo něj, o čemž svědčí i výměna trenérského štábu.

Lov na trhu volných hráčů

Generální manažer Red Wings byl během prvních hodin po otevření trhu k nezastavení a svůj tým dokázal posílit přesně tam, kde posílit potřeboval. Ve většině případů navíc rozdal smlouvy, které nepůsobí nijak rizikově.

Hlavním cílem bylo pro Yzermana přivést do kádru hráče na pozici druhého centra a to se pochopitelně také stalo. První posilou Red Wings se stal Andrew Copp, který podepsal na pět let a ročně si vydělá v průměru 5,625 milionů dolarů. Copp byl na trhu velice žádaným zbožím a zájem o něj měli například v Nashvillu a Pittsburghu. Nakonec se rodák z Michiganu rozhodl podepsat blízko svému domovu.

Po podpisu amerického centra přišel čas i na českého hokejistu. Do Detroitu se stěhuje útočník Dominik Kubalík, od kterého si budou Red Wings přát rozhodně produktivitu a pomoc na přesilovce, ve které se tým během minulé sezóny výrazně trápil. Kubalík uzavřel s Yzermanem kontrakt na dva roky v hodnotě pěti milionů dolarů.

Welcome to Detroit, Dominik! ???? pic.twitter.com/eVMklbBv3l — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) July 13, 2022

Třetím útočníkem, kterého Red Wings včera dokázali získat, byl David Perron. Uznávaný hokejista, který většinu kariéry odehrál v St. Louis, přichází do Detroitu po sezóně, ve které vstřelil 27 gólů a celkem si připsal 57 bodů. I proto jeho roční gáže bude činit 4,750 milionů dolarů a smlouva je podepsána na dvě sezóny.

Posily do obrany

Yzerman rozhodně neposiloval pouze v útoku a přivedl i dvě jména do obranných řad. Jako první se Detroitu upsal finský zadák Olli Määttä, který má v sedmadvaceti letech hodně zkušeností a především i dva prsteny pro vítěze Stanley Cupu s Pittsburghem. Määttä se Red Wings upsal na následující rok s příjmem 2,250 milionů dolarů.

Velký rozruch u fanoušků Red Wings i NHL celkově včera vzbudil podpis Bena Chiarota. Zadák, který byl během letošní uzávěrky přestupů vyměněn i za první kolo draftu na Floridu, se rovněž rozhodl podepsat smlouvu v Detroitu a uzavřel s ním čtyřletou smlouvu v hodnotě devatenácti milionů dolarů. Až čas ukáže, jestli se tento tah Yzermanovi vyplatil, či mu přidělal v následujících letech zbytečné starosti.

Ben Chiarot → Hockeytown! ???? pic.twitter.com/TqwHVGUXJL — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) July 13, 2022

Co od Detroitu čekat?

Yzermanova aktivita na trhu rozhodně Red Wings pomůže udělat další krok dopředu a být konkurenceschopnějším týmem, než jakým byl v minulé sezóně. Mluvit o play-off by ale bylo hodně předčasné a ani sám sedmapadesátiletý manažer rozhodně nebude dělat kroky, aby celou přestavbu urychlil.

Naopak se dá očekávat, že se Yzerman během následujících dní či v průběhu sezóny pokusí s někým domluvit na výměně (často se spekuluje o Tyleru Bertuzzim), aby získal ještě draftové volby a postavil v Detroitu pevné základy, ze kterých se bude těžit spoustu let.

