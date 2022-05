Yzerman se rozhodl! Blashill v Detroitu končí

Krátce po skončení základní části známe jméno prvního propuštěného trenéra. Stal se jím Jeff Blashill, který nebude pokračovat na střídačce Detroitu. Společně s ním končí i jeho asistent Doug Honda a trenér brankářů Jeff Salajko.

Na lavičce Red Wings strávil osmačtyřicetiletý Američan dlouhých sedm let a do play-off se s Detroitem probojoval pouze v premiérovém ročníku. Následujících šest let bylo plno těžkých a hořkých porážek, až se jeho bilance zastavila na 204 vítězstvích, 261 porážkách a 72 prohrách po prodloužení či samostatných nájezdech.

Možná se to bude zdát k neuvěření, ale Blashill byl druhým nejdéle sloužícím trenérem v aktuální NHL (déle je ve funkci pouze Jon Cooper v Tampě).

Vinit ze špatných výsledků Detroitu v posledních letech pouze Blashilla nejde, nicméně v právě pro Red Wings skončené sezóně bylo cítit, že už věci nefungují ideálně a Yzerman by měl podobný krok učinit. A tak se také stalo.

Nyní bude mít generální manažer Red Wings nějaký čas na to, aby se rozhodl, koho na jeho místo dosadí a kdo nasměruje tradiční celek NHL tím správným směrem. Bude se Yzerman držet zámořských trenérů, a nebo se rozhodne angažovat Evropana? Mezi spekulovanými jmény jsou i bývalé hvězdy Red Wings a to Igor Larionov či Sergej Fjorodov.

