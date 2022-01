Z 0:4 na 7:4! V Columbusu řádil hokejový živel, Hurikáni jsou novými vládci NHL

Otočit sedmi trefami zdánlivě ztracený zápas, v němž prohráváte o čtyři fíky? To je podívaná, jakou NHL nezažila dlouhých 33 let. A také impozantní způsob, jak se prodrat do čela slavné soutěže. Výjimečnost velkolepého obratu v podání Caroliny umocňuje fakt, že Canes hráli na ledě soupeře, inkasovali ve vlastní přesilovce a po první třetině vystřídali gólmana. Columbus měl dobře rozdané karty, přesto Modrokabátníci doma schytali mimořádně hořkou porážku.

4:0?

Zdánlivě pohodlný náskok pro Blue Jackets, kteří dlouho kráčeli ke stylové oslavě šestistého mače Guse Nyquista a třístého Seana Kuralyho. Jenže (nejen) oba jubilanti nakonec smutnili.

Obrat nastartoval ve 30. minutě Steven Lorentz, následovalo šest dalších zásahů. U toho vítězného asistoval Martin Nečas.

Proč dokázali Hurikáni předvést tak impozantní otočku? Kdyby byli v Columbusu alibisté, vymluví se na zranění ruského brankáře Daniila Tarasova, který odstoupil za stavu 4:2.

"Elvis to měl poté složité," prohodil kouč Brad Larsen o Lotyši Merzlikinsovi, jemuž tentokrát připadla role náhradníka. Pouhé konstatování, žádná výmluva. Jedním dechem totiž Larsen dodal, že Carolina Modrokabátníky prostě převálcovala.

"Nenašli jsme odpověď na jejich tlak, který zkrátka neustával. I když jsme měli čtyřgólový náskok, byl jsem z toho, co na ledě vidím, nesvůj," pověděl Larsen.

Svěřenci Roda Brind'Amoura totiž měli navrch od začátku duelu, Columbus mačkali, na Tarasova posílali jeden puk za druhým. Góly ovšem střílel protivník.

"I když jsme po první třetině prohrávali 0:3, podle mě jsme je už v té době přehrávali. Byli jsme nalezlí u nich v pásmu, ale nabídli jsme jim pár šancí a oni je proměnili," míní dvougólový obránce Brady Skjei.

Klíčové bylo pro Hurricanes nepolevit ze své hry. A to se také partě kolem kapitána Jordana Staala povedlo. "Drželi se svého hokeje, hráli to, co chtěli, a výsledek vidíte. Jednoduše to nezabalili," smekl domácí bek Zach Werenski.

Za vše mluví statistika střel, Carolina ji ovládla 49 ku 18. I díky tomu vyhrála počtvrté za sebou a vede teď NHL se 47 body.

"Když jsme dali první gól, stavidla se otevřela," glosoval svou trefu i následnou smršť Lorentz. "Nepochybovali jsme o tom, že vyhrajeme," přidal se Skjei.

Právě ona víra v úspěch a nezlomná vůle je na Hurikánech obdivuhodná. Nepochybně ji své družině vštípil ryzí válečník Brind'Amour.

