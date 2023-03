Z černého koně ostuda? Winnipeg se v poslední době topí

Mnohými byl v průběhu sezony Winnipeg označován za černého koně soutěže. Výborný brankář, obránce s myšlenkami na Norrisovu trofej a fungující útok. V posledních pár týdnech se ale situace otáčí a Jets se topí v krizi.

Jets mají sice v zádech vítězství 2:1 nad Arizonou, ale v zápase se opět ukázal velký problém. V utkání se totiž objevili Jets výborní a Jets otřesní. Tedy problém, který se v posledních týdnech objevuje víc, než by bylo zdrávo. Výsledkem budiž šest výher z posledních osmnácti zápasů.

„Ano, vyhráli jsme zápas, který jsme potřebovali vyhrát, tím to ale končí,“ ví dobře trenér Rick Bowness. „Musíme hrát mnohem lépe celých 60 minut. Jsou momenty, kdy se zdá, že jsme na správné cestě – jako třeba včera ve dvou třetinách – a pak se v té třetí vrátíme k nevhodným návykům.“

Zatímco v průběhu sezony byl Winnipeg i na prvním místě divize, teď se propadl na poslední postupové místo. Čelo mu utíká, spodek se rychle přibližuje. Na postup si totiž brousí zuby třeba Calgary, které ztrácí jen čtyři body.

„Musíme se s tím vypořádat,“ řekl k tomu Bowness. „Je to součást naší práce, zůstat před doléhajícími týmy a odrazit jejich nápor.“

Bowness je ale natolik zkušený trenér, že ví, že důležité není, z jaké pozice se do play off dostanete, ale vůbec to, že se tam tým dostane. „Nejdůležitější je postoupit, pak se vše maže,“ dodal.

Hrozivá je hlavně bilance doma. Z posledních osmi zápasů dvě výhry, z toho jedna těsná nad Arizonou a druhá po dvanáctigólové přestřelce s Edmontonem. Jinak třeba zápasy bez vstřeleného gólu proti Bostonu a Islanders či pětigólový klepec od Colorada.

Winnipeg teď prostě není v pohodě. Odráží se to na výsledcích i výkonech. Do play off je zdánlivě ještě dost času, nicméně je třeba, aby se dal Bownessův tým dohromady co nejdříve.

