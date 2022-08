Z Edmontonu do juniorské ligy. Turris po čtrnácti sezonách končí v NHL

Po konci smlouvy v Edmontonu se vrací zpět ke kořenům. Útočník Kyle Turris ve svých 33 letech opouští nejlepší hokejovou ligu světa a od nové sezony bude působit jako poradce generálního manažera a trenér rozvoje hráčů pro klub Coquitlam Express z kanadské juniorky BCHL, kde sám dříve působil.

168 gólů a 257 asistencí ve 776 utkáních základní části. Taková je Turrisova konečná bilance v NHL, ve které za čtrnáct odehraných ročníků oblékal dres čtyř klubů. V draftu 2007 si ho jako třetího v pořadí vybral Phoenix, později rodák z Britské Kolumbie nastupoval za Ottawu, Nashville a Edmonton.

V loňské sezoně ho trápila zranění a za Oilers tak odehrál pouhých 23 zápasů, ve kterých si připsal čtyři body. Po konci dvouleté smlouvy teď kanadský centr rozšíří management klubu Coquitlam Express z juniorské ligy BCHL (British Columbia Hockey League), kde jako hráč dvě sezony působil a v roce 2007 byl dokonce vyhlášen nejpřínosnějším hokejistou konference.

Turris se v týmu ujme role poradce generálního manažera a trenéra rozvoje hráčů. „Organizace Express hrála klíčovou roli v mém osobním a profesním růstu. Jsem nadšený, že mám příležitost pracovat s generálním manažerem Talim Campbellem a trenérem Patrickem Sextonem, kteří individuálně pomáhají všem hráčům s jejich rozvojem,“ těší se Kanaďan na novou profesi.

„Jsem opravdu rád, že se Kyle připojil k našemu manažerskému týmu,“ prohlásil GM Expressu Campbell. „Vždycky je skvělé, když můžete do dění v klubu zapojit vlastní odchovance. Ale to, že se k nám přidá zrovna Kyle, je fantastické a pomůže nám to rozšířit náš program.“

BCHL před necelým měsícem představila nové individuální ocenění – Kyle Turris Community Award, která má vyzdvihnout hráče, pracující pro komunitu kolem ligy i mimo ledovou plochu. Třiatřicetiletý útočník se teď vrací na místo činu a s týmem Coquitlam se pokusí získat Fred Page Cup, trofej pro vítěze celé soutěže.

