8. září 14:30
Kevin Labanc se znovu ocitá v roli hokejisty, který bojuje o přežití v NHL. Carolina Hurricanes mu nabídla profesionální zkoušku (PTO) a 29letý křídelník dostane šanci přesvědčit trenéry během kempu, jenž startuje v příštích dnech.
O zkušeného útočníka se v létě zajímalo i moskevské CSKA, ale Labancův agent tehdy jasně odmítl, že by jeho klient uvažoval o odchodu do Ruska. Rozhodnutí přijmout PTO místo jisté smlouvy v zahraničí tento postoj jen potvrzuje.
Není to poprvé, co se Labanc musí spokojit s provizorním kontraktem. Už minulý rok nastoupil na zkoušku v New Jersey Devils. Do kádru se sice nedostal, ale jeho výkon v kempu zaujal Columbus Blue Jackets, kteří mu nabídli roční smlouvu za minimální plat. V dresu Jackets odehrál 34 utkání, v nichž posbíral 12 bodů, než jeho sezonu předčasně ukončila operace ramene.
V San Jose, kde prožil nejlepší léta kariéry, se postupně propadl až na čtvrtou lajnu. Přitom v sezoně 2018/19 nasbíral 56 bodů a vypadalo to, že Sharks mají v ruce stabilního tvůrce hry. Od té doby ale jeho ofenzivní čísla strmě klesají, za poslední dvě sezony nastřádal dohromady jen čtyři góly a 21 bodů v 80 zápasech.
Hurricanes přesto vidí v Labancovi možnost, jak posílit svou spodní šestku. Analytická čísla mu totiž paradoxně hrají do karet. Už v Columbusu patřil k nejlepším defenzivním útočníkům mužstva. I když začínal méně než polovinu svých střídání v útočném pásmu, tým s ním na ledě kontroloval víc střel než bez něj.
Carolina má ale na křídlech pořádně plno. Příchod Nikolaje Ehlerse posunul zkušené hráče jako Jordan Martinook nebo Eric Robinson zpět do nižších formací a v sestavě je také William Carrier, jenž má jistotu díky dlouhodobé smlouvě. O místo třináctého či čtrnáctého útočníka tak bude Labanc soupeřit s dalším borcem na PTO Givanim Smithem, ale i s Tysonem Jostem nebo mladíky typu Ryan Suzuki.
