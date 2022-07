Z jedničky až čtyřkou. Nezapomenu, slíbil zhrzený Shane Wright

Pokud se v zámoří rozmýšlí nad srovnatelně výkonným Evropanem a Kanaďanem, zpravidla dostává přednost místní hráč. Také signály z Montrealu o tom, že „jednička draftu bude u nich muset zvládnout obrovský tlak“, dávaly tušit, že Habs vsadí spíš na Shanea Wrighta.

Nakonec bylo všechno jinak.

Pořadí na prvních místech bylo pro leckoho šok. Draft běžel a běžel a jméno Shanea Wrighta stále nikde! Nakonec padlo až jako čtvrté, Kanaďan rozjede svou dospělou kariéru v přístavním Seattlu. „Na všechny ty, co mě přehlédli, nezapomenu. Ještě jim ukážu,“ vzkázal Shane Wright, jehož pohled do tábora Canadiens, když vystupoval na pódium, hovořil za vše.

Co se tedy vlastně stalo? Co stálo za tím, že tenhle talentovaný kluk, co dal už v 15-16 letech v 58 zápasech OHL 38 branek a kanadskému nároďáku osmnáctek dělal kápa, přestože byl o rok mladší, nebyl dost dobrý hned třem klubům NHL? To všechno v konkurenci, která letos obecně nebyla označovaná za silnou…

Skvělý, ale až na druhý pohled

Wright je nepochybně dobrý hokejista, ale v podstatě celých několik let kolem něj panoval – v minulosti spíš menšinový – názor, že vlastně nejde o žádný zázrak. Je na něm vůbec něco úchvatného? Skauti jej často charakterizovali jako „velmi dobrého, ale nijak zázračného“.

Ano, výborný bruslař, šikovný, chytrý, umí vystřelit, dokáže ubránit oslabení, ale jinak na jeho hře nic mimořádného není, píše respektovaný The Athletic. Na rozpoznání skrytých předností ho prý potřebujete pořádně nakoukat. Je to o drobných detailech, které je ale někdy těžké objevit.

Panuje shoda, že z Wrighta bude dobrý hráč NHL, ovšem od jedničky čekáte přeci jen trošku víc. Něco jedinečného. Má to Juraj Slafkovský? Někteří pozorovatelé tvrdí, že letos nebyl na draftu hráč, který by splňoval všechny parametry spojované obvykle s draftovou jedničkou. Odkryl se tím prostor pro překvapení a obsadil ho vytáhlý Slovák.

Jenomže ani on nepodával po celou sezónu zrovna konzistentní výkony. Zatímco v národním týmu Slovenska, kde mu dal trenér s ohledem na jeho věk obrovskou porci důvěry, hrál výborně, ve finském Turku nezářil. Deset bodů (5+5) ve 31 zápasech finské SM-liigy by normálně stačilo tak na druhé kolo. Patnáct hráčů Turku bylo v minulém roce produktivnějších.

Na reprezentačních turnajích ale Slafkovského akce občas braly dech. Odkrývaly nevšední přidanou hodnotu. Velmi slibné jsou také jeho fyzické parametry – 193 centimetrů, metrák váhy, obrovský dosah paží při výjimečné šikovnosti dělá ze slovenského útočníka tuze zajímavého hráče.

Wrightovi obhájci připomínají jeho výsledky z předešlých sezón. Ty ovšem negarantují budoucnost. Ron Francis nakonec jásal nad úlovkem, který na něj doslova zbyl. Pro řadu odborníků nebyl Wrightův sešup z prvního místa až takovým překvapením. Nadcházející měsíce a roky ukážou, zda udělaly první tři týmy letošního draftu dobře, že kanadského favorita ignorovaly.

