Z klinické smrti do polospánku. Čeká Skinnera vyplacení, nebo ho probere Tuch?

Vloni byste v NHL nenašli horšího hráče v poměru cena – výkon. Jeff Skinner se pomalu vzpamatovává z nejhoršího ročníku své kariéry, ale je pod tlakem. Čas tiká, výkony se nezlepšují závratným tempem a masivní kontrakt s platností do roku 2027 na klidu nedodává. Je jedinou správnou cestou budoucí vyplacení Skinnera ze smlouvy? Možná by se do záchrany Kanaďanova případu mohl ponořit Alex Tuch, čerstvá posila Sabres.

Jeff Skinner si během minulé sezony vyslechl a přečetl spoustu posměšných poznámek, které mířily na jeho adresu. Nutno dodat, že zcela po právu.

Za 53 zápasů si s desetimilionovou gáží jen sedmkrát zakřičel gól. Už předchozí ročník mu s 23 body vzhledem k platu nevyšel, ale druhý rok pod megalomanskou smlouvou, to byl strop ostudnosti. Přes sto střel Skinnera se proměnilo ve slepé náboje, pálil převážně do chráničů připravených brankářů.

„Byl to pro mě náročný rok. Samozřejmě jsem nepřispěl týmu tak, jak jsem chtěl,“ smutnil pak přes The Athletic.

Sabres naopak na Skinnerův účet přispívali velmi štědře a on byl ve třech případech patrně nejdražším zdravým náhradníkem v historii ligy.

Lepší, ale ne o mnoho

Když dopadnete na samotné dno, už vlastně není kam dál klesat. Že se bývalý držitel Calder Trophy po krutém vystřízlivění a letním drilu probudí, o tom ani v ponurém Buffalu nikdo nepochyboval.

Zatím ovšem Skinner dosáhl spíše na polospánek než plně nabyté vědomí. Jistě, v tabulkách mu svítí 18 bodů, dávno víc, než kolik stihl vloni (14). Je na deseti trefách a kdyby snad zůstal až do finiše základní části zdravý, může při současném tempu přidat dalších 15 zářezů. Stále ovšem nenabyl hodnoty pětiny miliardy korun.

„Je hezké, že se mi trochu zadařilo,“ tvrdil levý křídelník Buffala na počátku prosince. „Součást mé práce je vytvářet útočné akce, ale také je využívat. Pokusím se na současné výkony navázat.“

Svou „formu“ místo toho zakřikl. Během osmi prosincových duelů vydoloval chudou bilanci 1+1, pak přišla celoplošná pauza a sám Skinner uvízl na covidovém protokolu. A byť se zdá, že ryze statistiky zaznamenal devětadvacetiletý forvard jistý posun, mezi střelce se v této sezoně zapsal jen v sedmi utkáních. Stejnou vizitku má také z loňského roku, tentokrát už ovšem ukázal tři dvoubranková představení.

Šest milionů za nikoho versus čekání na zázrak

Hlavní vinu na případu Skinner samozřejmě nese předchozí vedení v čele s Jasonem Botterillem, který Kanaďanovi po životní sezoně nasypal přehršel amerických dolarů. Ale bylo by podobně závažnou chybou, kdyby současný manažer Kevyn Adams hrubku z minulosti nečinně přehlížel. Musí s touto zátěží naopak pracovat. V Buffalu se začíná šuškat, že přeplaceného lenocha může potkat vyplacení ze smlouvy.

Ten nejlepší čas pro takto radikální rozhodnutí ovšem nastane až v létě 2023. Letos ještě smysl nemá, protože Skinner by stejně většinu slíbené částky inkasoval skrze podpisové bonusy. Zato napřesrok už bude Buffalo v jiné situaci.

Nejvíc by lamentovalo v sezoně 2026-27, kdy by ústupný krok stál klubovou kasu 6,67 milionu. Pořád je to ovšem méně než současných devět, navíc rodákovi z Toronta v té době bude 34, respektive 35 let.

Pilulku poslední záchrany by Skinnerovi ještě mohl podat Alex Tuch, který po dlouhé rekonvalescenci nedávno konečně oblékl dres Sabres. Na Nový rok proti Bostonu (3:4 po prodloužení) se potkal ve formaci právě s Jeffem Skinnerem a dalším často pálícím útočníkem, Tagem Thompsonem. Tato lajna vyprodukovala dvě trefy a samotný Skinner se ihned po koronavirové pauze dočkal gólu po dorážce Tuchovy střely.

„V garáži mám naštěstí malou tělocvičnu, takže jsem během karantény posiloval. Chtěl jsem být připravený hned, jak to šlo,“ vykládal odhodlaný Skinner stránce The Buffalo News.

Ale pozor! Jeho resuscitace teprve začíná.

