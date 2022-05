Z ledu do kanceláře. Jason Spezza končí kariéru

NHL se loučí s dalším veteránem. Svou kariéru se rozhodl ukončit Jason Spezza, jeden z nejvýraznějších útočníků ligy v posledních patnácti letech. Naposledy působil v Torontu. Tam se mu Stanley Cup získat nepodařil, avšak bude mít šanci k němu pomoci z kanceláří. V Torontu totiž zůstává jako poradce.

Devatenáct sezon, tak dlouho trvala Spezzova kariéra v NHL. Do nejlepší ligy světa vtrhl v dresu Ottawy, kde se stal legendou. Co se gólů, asistencí i bodů týče, je v historii organizace druhý. Před ním je pouze ikona Daniel Alfredsson.

V hlavním městě Kanady se však Stanley Cupu nikdy nedočkal, a tak se vydal do Dallasu. Nicméně nevyšlo to ani tam, ani v jeho další štaci, kterou bylo Toronto.

Nejlepší útočník z českého mistrovství světa 2015 jen těsně nedosáhl na hranici tisíce bodů v NHL, k dosažení velkého milníku Spezzovi bude chybět pouhopouhých pět bodů.

„Hokej byl mým životním posláním a bylo neuvěřitelné dostat možnost vrátit se domů do Toronta a zakončit kariéru tam, kde začala,“ uvedl Spezza ve svém prohlášení. „Fanouškům v Ottawě, Dallasu, Torontu i v celé lize – jste neuvěřitelní. Už nikdy nezažiju ten pocit, když jsem vstupoval na led za řevu publika, ale je to něco, co si budu navždy pamatovat. Děkuji vám.“

Během působení v Torontu se stal velkou součástí organizace. Na kabinu měl velký vliv, patřil ke klíčovým osobám celého klubového prostředí. I proto v něm zůstává. S okamžitou platností se stává poradcem generálního manažera Kylea Dubase.

„Je těžké popsat, jak velký a pozitivní vliv tady Jason během tří sezón v týmu měl,“ řekl Dubas. „Jasonova vášeň pro hokej, jeho touha neustále tlačit dopředu sebe i své spoluhráče a také jeho schopnost navázat pevné vztahy se všemi členy organizace byly neocenitelné. I když dnes končí jako hráč, je pro nás potěšením, že se připojil k naší organizační struktuře a předá nám vše, co může.“

