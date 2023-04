Z nebe do pekla. Fanoušci Rangers se zlobí, trenér sepsul hráče

Dvě drtivé výhry na stadionu New Jersey a pohodlné uzavření série doma? Kdeže, hokejisté Rangers zahodili těžce vybojovanou výhodu a do pátého utkání se jde za vyrovnaného stavu. Fanoušci Blueshirts byli pořádně naštvaní, kritikou nešetřil ani trenér Gerard Gallant.

Není se co divit. Pondělní výkon byl totiž bezkrevný. Hráči Rangers vypadali nezúčastněně, jejich střely létaly pouze do gólmana a například brankoviště, tedy klíčové místo v play off, zůstalo nedotčeno.

„Nebyli jsme dostatečně dobří,“ kroutil hlavou Gallant po zápase. „Ani zdaleka to nebylo dost dobré.“

A dodal: „V zápase jsme se vůbec neobjevili. Nehráli jsme dostatečně tvrdě. Nesnažili jsme se dost na to, abychom jim konkurovali. Jen jsme křičeli na čárové rozhodčí, že nás vyhazují z vhazování. Dneska bylo hodně věcí špatně.“

Rangers toho po obdrženém gólu Devils moc nenabídli, nicméně zároveň soupeři ani ničím nezatopili. Puky byly všude možně, ve hře byla spousta nepřesností a co je v play off nejhorší, prohrávaly se souboje.

„V útoku jsme nedělali správné věci,“ nechápal Gallant. „A opět střední pásmo. Místo toho, aby křídlo, které je bez puku, hru podpořilo, tak se na ni jen dívá. Schválně, kolikrát jste viděli, jak jsme nahodili puk a oni ho nakonec posbírali ve středním pásmu? Stává se to, když jste unavení nebo líní. Podpora ve středním pásmu byla naprosto nulová.“

Nadšený nebyl ani z nasazení hráčů. Když Rangers dostali osm minut před koncem třetí třetiny rozdílovou branku, dalo se čekat, že po ledě budou jezdit, dohrávat souboje a snažit se vyrovnat za každou cenu.

„Nic takového jsem tam neviděl,“ odvětil Gallant. „Při ztrátě puku jsme prohrávali souboje. Když jsme neměli puk, tak jsme nehráli tvrdě, nesráželi se. Místo toho nějak alibisticky natahujeme ruce na hráče. Dnes jsme si nezasloužili vyhrát.“

Po úžasném vstupu do série se skóre 10:2 přišlo tvrdé vystřízlivění. Velmi napoví páté utkání, které se odehraje na ledě Devils v noci na pátek.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+