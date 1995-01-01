Z nedraftovaného zjevení pilířem nové éry. San Jose odměnilo i pracanta

1. srpna 11:00David Zlomek
Zatímco ve středu San Jose Sharks zaujali hokejový svět podpisem Macklina Celebriniho, o dva dny později v tichosti zpečetili další klíčový pakt své přestavby. Odměny za obrovský skok v kariéře se dočkal třiadvacetiletý útočník Collin Graf. Hráč, který ještě před dvěma lety neprošel draftem NHL, podepsal v pátek jako chráněný volný hráč tříletou smlouvu s ročním průměrem 4,25 milionu dolarů.
Pro hráče jde o vyvrcholení příběhu jako z pohádky. Do San Jose přišel v dubnu 2024 jako volný hráč, stihl sedm zápasů, v další sezoně jich přidal 33 a v ročníku 2025/26 už naplno explodoval. V 81 zápasech nasázel 21 gólů, přidal 25 asistencí a s průměrným icetimem přes 16 minut se zařadil mezi klíčové postavy ofenzivy.
Graf si však nový kontrakt nevystřílel pouze produktivitou. Kouč Ryan Warsofsky z něj vychoval jednoho ze svých nejspolehlivějších borců na oslabení a muže pro nejvypjatější momenty zápasů.
„Bez ohledu na sport platí, že trenéři posílají na hřiště nebo na led ty, kterým věří nejvíc,“ prohlásil už v březnu na jeho adresu kouč Warsofsky. „Collin si naši důvěru vybojoval tím, jak stabilní výkony podával v situacích pod největším tlakem. Má pro tyhle momenty skvělý cit.“
Pochvalou nešetřil ani generální manažer Mike Grier, podle kterého byl Grafův raketový vzestup jedním z hlavních důvodů, proč se výkonnost celého týmu v minulém ročníku tak výrazně zvedla.
„Collin měl obrovský podíl na našem zlepšení. Byl pro nás mimořádně platným hráčem na oslabení a jeho univerzálnost v sestavě měla obrovskou hodnotu,“ uvedl Grier v oficiálním prohlášení. „Jeho pracovitost a přístup jsou hlavním důvodem, proč udělal takový pokrok.“
Vedení Žraloků teď s Grafem počítá jako s pevným základním kamenem mladého jádra po boku Macklina Celebriniho, Willa Smithe či Michaela Misy.