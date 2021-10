Z nejlepšího českého beka náhradník. Hronek sedí na tribuně

Příjemný pohled to určitě není. Českou reprezentaci už roky sužuje problém týkající se opravdu kvalitního ofenzivního beka. Když už se zdálo, že je vyhráno, zapadá Filip Hronek do průměru. Kouč Detroitu, kde Hronek působí, ho totiž nechává sedět na tribuně. Nejde o zranění ani o žádný morální prohřešek. Jednoduše nehraje dost dobře.

Navíc je třeba dodat, že nespekulujeme. Tahle slova totiž řekl přímo trenér Blashill.

„Filip nehraje, je to moje rozhodnutí,“ řekl novinářům. „To, co se nám líbí a co ne, zůstane mezi námi.“

Hronkův první zápas mimo sestavu byl v Montrealu, kde jeho tým prohrál 1:6. Mohlo se zdát, že jde o zdvižený prst a v dalším zápase už nastoupí. Zvlášť, když Red Wings šestkrát inkasovali a Troy Stecher, jeho náhrada, zapsal v tabulce +/- -2.

Opak byl pravdou, Hronek se do sestavy nevlezl ani v druhém utkání.

Red Wings od něj jednoduše čekají víc. A ještě aby ne. Hronek totiž v posledních sezonách, kdy se Detroit převážně trápil, patřil k nejlepším hráčům a byl lídrem obrany. Bodová produkce také nebyla problém.

Před letošní sezonou podepsal tříletý kontrakt na 4,4 milionů dolarů ročně. Očekávání šla strmě nahoru. I proto, že Detroit už se nechce pachtit na dně tabulky a ode všech hráčů chce víc.

Nové tempo Hronek jednoduše nezachytil. A to i přes to, že na ledě trávil opravdu hodně času. Čtyři zápasy, jediná asistence. To nejsou čísla, na jaká je Hronek zvyklý. K tomu nejhorší hodnocení Corsi ze všech obránců Red Wings.

Detroit navíc už nespoléhá jen na něj. Dorostl totiž Moritz Seider, který vzal ligu útokem. A také za to bývá náležitě odměněn.

„Na ledě je dost času, protože si to množství zaslouží,“ chválí svého mladého svěřence Blashill. „Odvádí dobrou práci, a to ve všech herních situacích.“

Do týmu navíc skvěle zapadl i Nick Leddy. Hronka tak nečeká lehký návrat. Bude si ho muset tvrdě vydřít.

